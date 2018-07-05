网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

员工闹乌龙！索尼新作提前泄露全片

盗版敌不过官方 发预告误将整部电影上传

2018-07-05 15:02:12 来源：Mtime时光网

说出来你可能不信，索尼8月底上映的新片，昨天竟能在官方平台看到整部电影......

《杀手卡利》预告

　　时光网讯 索尼发行的新片《杀手卡利》（Khali the Killer）原定8月31日登陆北美院线公映。让人意想不到的是，有网友昨天就在索尼官方youtube频道上免费观看了整部电影。

　　索尼的工作人员原本打算给《杀手卡利》发布新预告片，却不小心将电影全片传到youtube上，引来大批吃瓜网友围观。发现操作失误之后，索尼很快将影片进行下线处理。

　　《杀手卡利》是一部拍摄于2016年的小成本犯罪题材电影，由《美国重案》理查德·卡布莱《火线警探》瑞恩·多西联合主演。该片已经在荷兰发行过蓝光和DVD版本，这次乌龙事件或许对最终票房不会有太大影响。

   编辑：Joker

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 索尼 杀手卡利
关注时光网微信

相关电影/影人

杀手卡利

杀手卡利 (2018)

0.0

导演：Jon Matthews

主演：理查德·卡布莱

会员评论 (19)

发表

本周热读

1

《复联4》《惊奇队长》概念图再遭泄露？

更多人物细节发布 年轻时期局长造型曝光

10
近日，又有一批疑似《复联4》和《惊奇队长》的概念图及..
2

《神奇女侠1984》新剧照反派豹女现身

谐星克里斯汀韦格饰演 穿着朴素默默看标本

13
《神奇女侠1984》曝新剧照，反派豹女现身。另外一组全新..
3

《复联3》蓝光将不包含30分钟灭霸故事？

45分钟花絮和删减场景 海量概念图发布

24
曾有传闻称《复联3》蓝光碟将附赠30分钟的灭霸起源故事..
4

姜文亮底牌了！《邪不压正》曝终极预告

国仇家恨血债血偿 彭于晏大白天房顶裸奔

如果说此前几支预告是故布疑阵，那么这支终极预告堪称拨..
5

《我不是药神》点映破亿提档7.5公映

曹保平黄渤姚晨赞电影“有良心有勇气”

40
《我不是药神》点映破亿，宣布将于7月5日提档上映，并以..

查看更多