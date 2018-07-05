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李心洁阿部宽新片《夕雾花园》开机

《九降风》林书宇执导 张艾嘉李心洁师徒重聚

2018-07-05 19:38:11 来源：Mtime时光网

林书宇导演新片《夕雾花园》在马来西亚开机，李心洁、阿部宽、张艾嘉担任主演。李心洁自产子后首次复出拍戏，她担心自己以42岁的年龄，要逆龄饰演20、30岁的角色会挑战很大。
       时光网讯林书宇执导新片《夕雾花园》日前宣布开机，主演阵容集结金马影后李心洁、日本知名男星阿部宽，以及张艾嘉约翰·汉纳（John Hannah）、大卫·奥克斯（David Oakes）及林宣妤、陈琼华等人参演，该片将在马来西亚正式开拍，预计2019年上映。

       《夕雾花园》改编作家陈团英的著名小说，小说以第二次世界大战后的马来西亚为背景，故事扣人心弦。如今该片由Astro Shaw与HBO Asia、马来西亚国家电影发展局（FINAS）共同制作。导演林书宇此前曾拍摄过电影《九降风》《星空》《百日告别》等作品。

       电影《夕雾花园》将以1950和1980年代的双时间轴呈现，故事以张云林（张艾嘉饰）为核心开始，观众将看到以倒叙手法回忆1950年代年轻的张云林（李心洁饰）在二次世界大战后的生活。妹妹张云红（林宣妤饰）的过世使张云林陷入罪恶感之中，此时，她也遇见了日本籍园艺师中村有朋（阿部宽饰），协助她打造纪念花园，并开启一段令人揪心的爱情故事。

       李心洁自2016年产子后一直退隐幕后，这次时隔三年复出拍戏，她坦言多少都会有点紧张，“不能说陌生，但不知道再回来演戏是怎样的。”李心洁担心自己以42岁的年龄，要逆龄饰演20、30岁的角色会挑战很大，她透露说原著小说的女主角更年轻，她主动跟导演要求“调整一下”。李心洁表示，“我现在演19岁的角色可能没办法，加上拍戏一累就会疲惫，担心会不会显老！”

       这次李心洁还将首度挑战英文对白，台词又长又复杂，她决定参演后第一件事就是找老师恶补台词功课，“台词对白很重要，如果没办法说得很好，就没办法表达情感。”

       李心洁和恩师张艾嘉一直关系不错，这次在新片重聚，她们交流颇多。有次李心洁拍戏拍到心累，忍不住躲在角落哭泣，便打电话给师父张艾嘉求助，“这次有大尺度比较亲密的戏，心理压力很大、有障碍的时候，我就会打给她讨论一下。她叫我‘放心去做’，简单的几句话就让我放心不少。”

   编辑：隐饮

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关键词： 夕雾花园 李心洁 张艾嘉 阿部宽
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