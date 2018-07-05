林书宇导演新片《夕雾花园》在马来西亚开机，李心洁、阿部宽、张艾嘉担任主演。李心洁自产子后首次复出拍戏，她担心自己以42岁的年龄，要逆龄饰演20、30岁的角色会挑战很大。













李心洁自2016年产子后一直退隐幕后，这次时隔三年复出拍戏，她坦言多少都会有点紧张，“不能说陌生，但不知道再回来演戏是怎样的。”李心洁担心自己以42岁的年龄，要逆龄饰演20、30岁的角色会挑战很大，她透露说原著小说的女主角更年轻，她主动跟导演要求“调整一下”。李心洁表示，“我现在演19岁的角色可能没办法，加上拍戏一累就会疲惫，担心会不会显老！”





这次李心洁还将首度挑战英文对白，台词又长又复杂，她决定参演后第一件事就是找老师恶补台词功课，“台词对白很重要，如果没办法说得很好，就没办法表达情感。”





李心洁和恩师张艾嘉一直关系不错，这次在新片重聚，她们交流颇多。有次李心洁拍戏拍到心累，忍不住躲在角落哭泣，便打电话给师父张艾嘉求助，“这次有大尺度比较亲密的戏，心理压力很大、有障碍的时候，我就会打给她讨论一下。她叫我‘放心去做’，简单的几句话就让我放心不少。”

编辑：隐饮