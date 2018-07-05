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忽大忽小！黄蜂女街头逃生秀车技

漫威《蚁人2》发布全新中字片段预告

2018-07-05 20:18:16 来源：Mtime时光网

《蚁人2》发布一支官方中字新片段和口碑预告片，黄蜂女开车带着话唠路易斯在街头躲避敌人追击。
       时光网讯 漫威电影宇宙第20部作品《蚁人2》发布一支官方中字新片段和口碑预告片，黄蜂女开车带着话唠路易斯在街头躲避敌人追击，车子在黄蜂女的操控下忽大忽小，打得对方措手不及。

       《蚁人2》中，在《复联3》中被“软禁”的蚁人终于被放出来了，据悉这一集的故事将于《复联4》紧密相连。而影片涉及的“量子领域”还会与《惊奇队长》中卡罗尔·丹弗（布丽·拉尔森饰演）的故事相关联。

　　影片由佩顿·里德执导，除了保罗·路德伊万杰琳·莉莉分饰蚁人和黄蜂女外，劳伦斯·菲什伯恩米歇尔·菲佛沃特·戈金斯兰道尔·朴、朱迪·格雷尔、T.I.大卫·达斯马齐连等人也加盟本片。

　　《蚁人2》将于7月6日北美开画，内地有望引进。

   编辑：HAHA

关键词： 蚁人2
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