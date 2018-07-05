

克劳德·朗兹曼执导的纪录片代表作还有《为什么以色列》、《活人路过》、《死营革命实录》等，均在全世界获得很多重要奖项。

2004年，在北京国际纪录片展上，《浩劫》分两次放映，并在北京高校做过专题放映。克劳德·朗兹曼亲临北京和观众见面。北京电影学院张献民教授翻译的电影字幕，并在中央电视台做了关于《浩劫》的访谈节目。2006年，中央电视台电影频道分四次播放了《浩劫》。