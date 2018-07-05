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法国导演克劳德·朗兹曼去世享年92岁

执导纪录片经典之作《浩劫》长达9个半小时

2018-07-05 21:12:23 来源：Mtime时光网

法国导演克劳德·朗兹曼去世享年92岁，他的所有作品均和二战犹太人灭绝、犹太身份和以色列问题有关，他执导的《浩劫》是纪录片史上的经典作品，影片长达九个半小时。
       时光网讯 法国导演、作家、哲学家克劳德·朗兹曼（Claude Lanzmann）于当地时间7月5日去世，享年92岁。克劳德·朗兹曼出生于1925年11月27日，是法国知识分子的重要人物，他的电影工作开始于1973年的《为什么以色列？》，后来又有四部作品，1985年的《浩劫》、1994年的《擦哈》、1997年的《活人路过》和 2002年的《索比堡，1943年10月14日下午4点 》。他所有作品均有关二战犹太人灭绝、犹太身份和以色列问题。

       克劳德·朗兹曼执导的《浩劫》是纪录片史上的经典作品，影片长达九个半小时。导演用了11年的时间拍摄，倾注了极大的心血来完成这部关于德国纳粹在二战中进行种族灭绝大屠杀的纪录片。这部影片的放映震动了一代法国知识分子、电影人和普通观众，影响波及全世界，被认为是同类题材纪录片中不可替代的不朽巨作。 

       2004年，在北京国际纪录片展上，《浩劫》分两次放映，并在北京高校做过专题放映。克劳德·朗兹曼亲临北京和观众见面。北京电影学院张献民教授翻译的电影字幕，并在中央电视台做了关于《浩劫》的访谈节目。2006年，中央电视台电影频道分四次播放了《浩劫》。

       克劳德·朗兹曼执导的纪录片代表作还有《为什么以色列》、《活人路过》、《死营革命实录》等，均在全世界获得很多重要奖项。

   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 克劳德·朗兹曼 浩劫
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克劳德·朗兹曼

克劳德·朗兹曼

Claude Lanzmann

职业：导演 | 演员 | 编剧 | 制作人

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