在英皇电影城的首映式上，陆勇对观众说了一句沉重又轻松的话：“你看我已经16年了，还很健康，我还站在这里。”

《我不是药神》故事原型陆勇





（本文含剧透）









徐峥饰演程勇





与徐峥饰演的印度神油小商贩“程勇”不同，现实生活中的陆勇是一位慢粒白血病患者，生了病，需要钱，61岁的父亲在领了不到一年的退休工资后，想帮儿子赚些治疗费用，却在陆勇的工厂附近出了车祸，抢救7天后，去世。







徐峥和陆勇。 本片的片名一路从《印度药神》改成《中国药神》再到《我不是药神》





那是2005年，陆勇查出患病3年后。而今他在《我不是药神》的见面会上说：“你看我已经16年了，还很健康，我还站在这里。”





陆勇是媒体和病友口中的“药侠”，针对慢粒白血病患者服用的正版格列卫药品每盒售价23500元人民币，正是他发现并为病友代购最初价格为3000元人民币的印度仿制药，让很多吃不起天价药的人看到了希望。





杨新鸣、谭卓、徐峥、王传君、章宇。这段情节的配乐改编自《与犯罪的战争》插曲《听到传闻》

















《辩护人》最后一幕









不过“千人送别”程勇的场面却是陆勇最不喜欢的，他博文写道：“因为它太夸张反而让人觉得不真实”、“我想拍一部更像我的电影”。





现实中，陆勇曾因涉嫌妨害信用卡管理罪和销售假药罪被逮捕，最终免于起诉无罪获释。他的故事不比电影逊色。