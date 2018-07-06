《我不是药神》故事原型陆勇
（本文含剧透）
时光网特稿
“第一次看《我不是药神》
是5月28日，在北京。黄毛出车祸那场戏，让我想起了我父亲。”片中“程勇”的原型陆勇说。
在《我不是药神》的几场宣传活动中，这位印度抗癌药“代购第一人”都有出席，站在徐峥
、宁浩
这些明星主创身边，一遍遍讲着自己没有通过代购格列卫仿制药挣过病友一分钱。
与徐峥饰演的印度神油小商贩“程勇”不同，现实生活中的陆勇是一位慢粒白血病患者，生了病，需要钱，61岁的父亲在领了不到一年的退休工资后，想帮儿子赚些治疗费用，却在陆勇的工厂附近出了车祸，抢救7天后，去世。
徐峥和陆勇。本片的片名一路从《印度药神》改成《中国药神》再到《我不是药神》
那是2005年，陆勇查出患病3年后。而今他在《我不是药神》的见面会上说：“你看我已经16年了，还很健康，我还站在这里。”
陆勇是媒体和病友口中的“药侠”，针对慢粒白血病患者服用的正版格列卫药品每盒售价23500元人民币，正是他发现并为病友代购最初价格为3000元人民币的印度仿制药，让很多吃不起天价药的人看到了希望。
杨新鸣、谭卓、徐峥、王传君、章宇。这段情节的配乐改编自《与犯罪的战争》插曲《听到传闻》
《我不是药神》即是以陆勇的故事为原型改编，但除了徐峥扮演的程勇，其他主要演员的角色大都是艺术创作。
用导演文牧野
的话说，无论是卑微的吕受益、流浪野狗般的黄毛，还是跳艳舞的母亲、求神庇佑的牧师，他们构成了中国这类病人的群像。
2015年5月，《我不是药神》编剧韩家女
通过邮件跟陆勇取得联系，获得改编授权。虽然起初得知主角从“药侠”变成一个药贩子，让陆勇不能接受，他还在博客发布声明澄清。但目前这部电影正迎来前所未有的赞美。
尤其是当片尾白血病患者挤在街道两旁，送别“程勇”徐峥时，《辩护人》的片尾曲响起，如同釜山99位律师为宋康昊
辩护带来的力量，眼泛泪光的徐峥同样将《我不是药神》的情绪带至顶点。被捕的他围绕法律、道德、人情抛出一道选择题。
不过“千人送别”程勇的场面却是陆勇最不喜欢的，他博文写道：“因为它太夸张反而让人觉得不真实”、“我想拍一部更像我的电影”。
现实中，陆勇曾因涉嫌妨害信用卡管理罪和销售假药罪被逮捕，最终免于起诉无罪获释。他的故事不比电影逊色。