时光网讯 高达也要拍真人版了！

正在洛杉矶举行的2018动画博览会（Anime Expo）上，传奇娱乐宣布将与日本动画工作室日昇动画（Sunrise）合作，开发高达的真人版电影。

《头号玩家》高达大战机械哥斯拉片段

《机动战士高达系列》于1979年推出，使日昇成为行内公认最佳的机器人动画制作公司。另外，高达还带动起巨大的衍生品市场，让日昇赚得数十亿美元的周边商品收入和授权费，包括动画电影、视频游戏、塑料模型、玩具和书籍等。