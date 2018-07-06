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日漫迷们！"高达"将拍摄好莱坞真人版

真人版皮卡丘已完成拍摄 都是传奇出品

2018-07-06 07:46:33 来源：Mtime时光网

传奇娱乐宣布将与日昇动画（Sunrise）合作，开发高达的真人版电影。


　　时光网讯 高达也要拍真人版了！

　　正在洛杉矶举行的2018动画博览会（Anime Expo）上，传奇娱乐宣布将与日本动画工作室日昇动画（Sunrise）合作，开发高达的真人版电影。

《头号玩家》高达大战机械哥斯拉片段

　　《机动战士高达系列》于1979年推出，使日昇成为行内公认最佳的机器人动画制作公司。另外，高达还带动起巨大的衍生品市场，让日昇赚得数十亿美元的周边商品收入和授权费，包括动画电影、视频游戏、塑料模型、玩具和书籍等。

　　今年上映的斯皮尔伯格科幻片《头号玩家》中，高达帅气登场，与哥斯拉大战一场，引得观众尖叫连连。而由传奇出品的《环太平洋》系列也深受高达的影响，《环太平洋2》东京大战中也出现了高达的彩蛋。



　　Cale Boyter将会代表传奇出任监制之一。传奇还出品了另外一部基于日本国民动漫形象的好莱坞真人改编《精灵宝可梦之大侦探皮卡丘》

瑞安雷诺兹饰演真人版皮卡丘

　　关于真人版皮卡丘的细节，片方并未透露太多。电影的故事将建立在任天堂3DS新游戏的基础上，讲述贾斯提斯·史密斯《侏罗纪世界2》）扮演角色的父亲被绑架，而他与凯瑟琳·纽顿《三块广告牌》）和皮卡丘组队共同踏上寻找老爸的冒险旅程。“小贱贱”瑞安·雷诺兹将通过动作捕捉饰演皮卡丘，而渡边谦将在片中扮演一个专门为此片创造的角色——侦探吉田。

　　真人版皮卡丘由《鸡皮疙瘩》导演罗伯·莱特曼执导，尼科尔·帕尔曼《银河护卫队》）和Alex Hirsch《怪诞小镇》）编写执笔剧本。影片已经完成拍摄，北美定档2019年5月10日。 

　　真人版高达尚未透露更多消息。

   编辑：飒飒

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 高达 日本动漫 机甲 真人版 改编
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