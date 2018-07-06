2018-07-06 07:46:33 来源：Mtime时光网
《头号玩家》高达大战机械哥斯拉片段
瑞安雷诺兹饰演真人版皮卡丘
编辑：飒飒
导演：史蒂文·斯皮尔..
主演：泰尔·谢里丹
导演：罗伯·莱特曼
主演：贾斯提斯·史密斯
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robocop
26分钟前
恭喜高达加入JT宇宙
玄武門的竊國大賊
48分钟前
景甜祸害高达
为拂晓破歌
1小时前
无法看好
starorfire
希望别拍出日本的塑料感
木之本樱
自从万达收购传奇之后，传奇就没拍过什么好电影。
叼咋咋57分钟前
金刚骷髅岛 不服
说是万达出品就好了，说什么传奇啊~
水晶钻戒1小时前
毕竟老王只是收购，管理权，企划权都在北美公司手里，只不过老王可以利用全球发行权去发行电影，无论是万达拍的，还是北美其他6大公司拍的，都能有好的合作，说白了就是国内市场主打，欧美市场跟进。暑期就摩天营救一部好莱坞正统电影，肯定在国内会爆的。毕竟要在自家电影院里收票房回本的。
飞机在游泳
不知道能顺利拍出来吗
河边1小时前
新安洲
1918.7.4-2018.7.4，他是最受欢迎的百岁老人
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