2018-07-06 08:17:58 来源：Mtime时光网
编辑：SaSa
导演：大卫·雷奇
主演：道恩·强森
Jason Statham
导演：罗伯·科恩
主演：保罗·沃克
Idris Elba
Dwayne Johnson
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Maxthor
4分钟前
我最喜欢的黑人明星之一。
康永跟煕娣的时光
13分钟前
外传票房要是超正传那就滑稽了
M_1410211201131804842
1小时前
黑人当反派？怕不是最后洗白了吧 素鸡一贯的鸟性
嘻哈局长
2小时前
再多来一些人，死侍不是讲要客串吗
这家伙演的时候肯定剃光头
玄武門的竊國大賊
3小时前
必看 希望火爆一点
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