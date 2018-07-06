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"速激"外传锁定大反派！艾尔巴加盟

《霍伯斯与肖》强森&斯坦森的劲敌来了

2018-07-06 08:17:58 来源：Mtime时光网

伊德瑞斯·艾尔巴（《雷神》系列《环太平洋》）有望加盟《速度与激情》外传《霍伯斯与肖》演大反派。


　　时光网讯凡妮莎·柯比(《王冠》《碟中谍6》)加盟担任巨石强森和杰森·斯坦森主演的《速度与激情》外传《霍伯斯与肖》的女主角后，又有一重磅卡司伊德瑞斯·艾尔巴《雷神》系列《环太平洋》）有望加盟饰演大反派，目前已经处于最后商谈阶段。


新加盟凡妮莎·柯比饰女主

　　《霍伯斯与肖》会将影片重心聚焦在道恩·强森所饰演的外交安全局特工卢克斯·霍伯斯身上，他首次出现是在《速度与激情5》中。杰森·斯坦森饰演了雇佣兵杀手德卡特·肖，他正式加入“速激”是在《速度与激情7》中，不过在第六部的片尾彩蛋里就露了面，而在去年最新的《速度与激情8》里，更是意想不到地与family成为了同盟。

　　据知情人介绍，艾尔巴饰演的角色将是霍伯斯与肖二人要对抗的劲敌。


艾尔巴《雷神3》海姆达尔形象

　　大卫·雷奇(《死侍2》《极寒之城》《疾速特攻》)将执导该片，剧本继续由克里斯·摩根操刀，速激系列第3-8部的剧本都是由他编写。9月开拍，北美2019年7月26日上映。

　　这不是伊德瑞斯·艾尔巴第一次在大片中饰演反派，他此前曾在《星际迷航：超越星辰》中饰演反派，在《奇幻森林》中为老虎谢利·可汗配音。

   编辑：SaSa

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 速激 外传 霍伯斯与肖 反派 演员 卡司
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霍伯斯与肖

霍伯斯与肖 (2019)

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导演：大卫·雷奇

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Jason Statham

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速度与激情 (2001)

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