伊德瑞斯·艾尔巴（《雷神》系列《环太平洋》）有望加盟《速度与激情》外传《霍伯斯与肖》演大反派。



















据知情人介绍，艾尔巴饰演的角色将是霍伯斯与肖二人要对抗的劲敌。







艾尔巴《雷神3》海姆达尔形象











