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超英梦圆！尼古拉斯凯奇加盟"蜘蛛侠"

《蜘蛛侠：新纪元》为暗影蜘蛛侠配音

2018-07-06 08:33:49 来源：Mtime时光网

尼古拉斯·凯奇确认加盟索尼动画版“蜘蛛侠”电影《蜘蛛侠：新纪元》，为暗影蜘蛛侠配音。


　　时光网讯 尼古拉斯·凯奇确认加盟索尼动画版“蜘蛛侠”电影《蜘蛛侠：新纪元》，为暗影蜘蛛侠配音。

中文预告

　　看到这里你可能会有点困惑。需要解释的是，《蜘蛛侠：新纪元》展现了一个“不只有一个蜘蛛侠”的全新世界，影片包含不同的纪元和不同的蜘蛛侠。在先前的发布的预告片中，就有彼得·帕克、小黑蜘蛛麦尔斯·莫拉雷斯（Miles Morales）和女版蜘蛛侠格温·斯黛西三个蜘蛛侠亮相。

　　凯奇将配音的蜘蛛侠叫做“暗影蜘蛛侠”，来自漫威暗影宇宙（Marvel Noir）。在这个次元的宇宙中，彼得·帕克是一个青涩、充满理想主义的实习生，追随一位受人尊重但麻烦缠身的记者。


漫画中的暗影蜘蛛侠（Spider-Man Noir）

　　在进行一个秘密调查的时候，他被一只非法进口的剧毒蜘蛛意外咬伤，但这并没有杀死他，反而使他拥有超越普通人类的能力。帕克开始利用超能力，对纽约的犯罪黑社会发起战争。为了帮叔叔的死复仇，他成为一个野蛮、令人恐惧的治安维持者，被称为 “蜘蛛侠”。

　　《蜘蛛侠：新纪元》由菲尔·洛德＆克里斯托弗·米勒(《龙虎少年队》《乐高大电影》)编写剧本，彼得·拉姆齐(《守护者联盟》)和鲍勃·佩尔西凯蒂(《穿靴子的猫》)执导。

　　男星沙美克·摩尔（Netflix《少年嘻哈梦》）将为主角麦尔斯·莫拉雷斯配音，马赫沙拉·阿里配音叔叔Aaron Davis，布莱恩·泰里·亨利配音爸爸Jefferson Davis；这三位配音演员皆是黑人。列维·施瑞博尔将为大反派配音。


尼古拉斯·凯奇为《超人复活》试装，蒂姆伯顿在旁边兴奋地指手画脚。如今超英梦终于圆满

　　今年可谓是彻底圆了凯奇“超级英雄”的梦想，在《少年泰坦出击》中他为超人配音。20多年前，凯奇叔就打算要在蒂姆·波顿执导的《超人复活》中饰演超人，然而这个90年代的项目至今都没有拍出来。

   编辑：SaSa

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 凯奇 蜘蛛侠 动画 配音
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尼古拉斯·凯奇

尼古拉斯·凯奇

Nicolas Cage

职业：演员 | 制作人 | 导演
蜘蛛侠：新纪元

蜘蛛侠：新纪元 (2018)

0.0

导演：鲍勃·佩尔西凯蒂

主演：沙美克·摩尔

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