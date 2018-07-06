尼古拉斯·凯奇确认加盟索尼动画版“蜘蛛侠”电影《蜘蛛侠：新纪元》，为暗影蜘蛛侠配音。

















凯奇将配音的蜘蛛侠叫做“暗影蜘蛛侠”，来自漫威暗影宇宙（Marvel Noir）。在这个次元的宇宙中，彼得·帕克是一个青涩、充满理想主义的实习生，追随一位受人尊重但麻烦缠身的记者。







漫画中的暗影蜘蛛侠（Spider-Man Noir）





在进行一个秘密调查的时候，他被一只非法进口的剧毒蜘蛛意外咬伤，但这并没有杀死他，反而使他拥有超越普通人类的能力。帕克开始利用超能力，对纽约的犯罪黑社会发起战争。为了帮叔叔的死复仇，他成为一个野蛮、令人恐惧的治安维持者，被称为 “蜘蛛侠”。















尼古拉斯·凯奇为《超人复活》试装，蒂姆伯顿在旁边兴奋地指手画脚。如今超英梦终于圆满