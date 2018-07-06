看到这里你可能会有点困惑。需要解释的是，《蜘蛛侠：新纪元》
展现了一个“不只有一个蜘蛛侠”的全新世界，影片包含不同的纪元和不同的蜘蛛侠。在先前的发布的预告片中，就有彼得·帕克、小黑蜘蛛麦尔斯·莫拉雷斯（Miles Morales）和女版蜘蛛侠格温·斯黛西三个蜘蛛侠亮相。
凯奇将配音的蜘蛛侠叫做“暗影蜘蛛侠”，来自漫威暗影宇宙（Marvel Noir）。在这个次元的宇宙中，彼得·帕克是一个青涩、充满理想主义的实习生，追随一位受人尊重但麻烦缠身的记者。
漫画中的暗影蜘蛛侠（Spider-Man Noir）
在进行一个秘密调查的时候，他被一只非法进口的剧毒蜘蛛意外咬伤，但这并没有杀死他，反而使他拥有超越普通人类的能力。帕克开始利用超能力，对纽约的犯罪黑社会发起战争。为了帮叔叔的死复仇，他成为一个野蛮、令人恐惧的治安维持者，被称为 “蜘蛛侠”。
尼古拉斯·凯奇为《超人复活》试装，蒂姆伯顿在旁边兴奋地指手画脚。如今超英梦终于圆满
今年可谓是彻底圆了凯奇“超级英雄”的梦想，在《少年泰坦出击》
中他为超人配音。20多年前，凯奇叔就打算要在蒂姆·波顿
执导的《超人复活》中饰演超人，然而这个90年代的项目至今都没有拍出来。