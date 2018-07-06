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国漫《肆式青春》"壁纸"剧照带你回到过去

老物件满载熟悉的味道 怀旧却不局限爱情

2018-07-06 09:44:57 来源：Mtime时光网

李豪凌、导演易小星、新海诚御用CG大师竹内良贵三人联合执导的长篇动画《肆式青春》发布了一组“回到过去”版剧照，老物件新惊喜，给你帧帧壁纸满载回忆。
　　时光网讯 由绘梦动画创始人李豪凌、导演易小星、新海诚御用CG大师竹内良贵三人联合执导的长篇动画《肆式青春》（日本地区片名：《诗季织织》）将于8月4日登陆全国艺联专线，今日片方发布了一组“回到过去”版剧照，老物件新惊喜，《肆式青春》给你帧帧壁纸满载回忆。

《肆式青春》带你“回到过去”  帧帧壁纸满载回忆

　　对许多人来说小时候熟悉的味道、老物件就是青春，有过去熟悉的味道，在今日曝光的“回到过去”版剧照中，我们看到了装满三鲜米粉的大花碗、街角堆满杂货的小卖铺、人头攒动的老式308公交车、邻里关系亲密的老旧公房、装着饼干的红色铁盒、铅笔转动着的凌乱磁带......这些场景高度还原了过去的生活，那些藏在内心深处的记忆被悄然唤醒。

　　《肆式青春》由《你的名字。》制作公司承制，有人说新海诚的动画电影，每一帧都能拿来做壁纸，《肆式青春》亦是如此。透过“回到过去”剧照，我们看到了诗一般的风景和让人怀念的过往，每一个细节都做到了极致，每一帧都能当成壁纸，诉说关于青春的故事。       

国产青春长篇动画更“单纯”   青春怀旧不局限爱情

　　虽然国产青春题材真人电影在近年电影市场上风靡一时，但相比票房的表现强势，口碑却总是差强人意，内容同质化、价值观错乱、缺乏思想深度等问题为人诟病。

　　《肆式青春》作为国产长篇动画，用动画的方式为观众带来了更“单纯”的青春怀旧，亲情、爱情、友情在每个人的青春中都可能成为主角。《肆式青春》总制片与导演之一李豪凌在他的篇章中传递的是人对于老家的感情，与初恋的情感有着微妙的相似。易小星在《肆式青春》中带来的是他在幼时老家与奶奶的亲情追忆，新海诚御用CG大师竹内良贵则是通过时代变迁里，人们对于服装与事业态度来描写一对姐妹情深。

　　据悉，《肆式青春》（日本地区片名：《诗季织织》）由上海绘界文化传播有限公司、伊犁卓然影业有限公司、bilibili出品，日本动画工作室CoMix Wave Films承制，北京集拾文化传媒有限公司联合出品，将于8月4日起在全国艺联专线上映。

   编辑：Joker

关键词： 肆式青春 剧照 动画
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