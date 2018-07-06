黄渤表示，身为一个新人导演很幸运，有这么多好演员和他一起完成了一部纯粹的电影，这些年的成长感悟，都在这部电影里。电影《一出好戏》要出道了，身为导演练习生的黄渤，期待观众的pick。





为了赢得比赛，于和伟激情演奏架子鼓，王宝强自编唱词表演河南坠子戏，王迅川剧变脸隐喻电影角色，黄渤设计服装惊艳全场。这场竞演也象征着电影里的众人被迫流落荒岛后，为了获得人气和地位，努力谋划、步步为营的状态。竞演结果由网络投票、现场投票和张艺兴电话投票共同决定，最终，黄渤险胜王宝强、于和伟和王迅，成功C位出道。





竞演一开始，黄渤、王宝强、于和伟和王迅先各自以电影里角色的口吻介绍自己。黄渤表示，自己和电影里的角色马进一样，平时特别朴实，低调，不起眼，但关键时刻总能逆风翻盘，赢过老总，迎娶白富美。王宝强笑称，自己的核心竞争力就是年轻，其他三人是叔叔，但他是小哥哥。王迅说，他在戏里的角色非常具有智慧，是局势的风向标，黄渤在一旁打趣儿：“有一首歌就是给他写的——像一颗墙头草，随风飘摇。”于和伟则直接把话筒递向观众：“你们说我是什么担当？谢谢大家，我是颜值担当。”













才艺比拼环节，首先登场的是于和伟，自弹自唱经典老歌《站台》，气场全开。随后登场的王宝强表演了一段河南坠子戏，连夜自编唱词，诚意满满。身为四川人的王迅则带来了川剧的变脸表演，唱念做打样样在行。压轴登场的黄渤则在举办两小时前就开始筹备，以蓝白布条为原材料，亲手为六名模特设计服装，并在发布会现场为两名观众设计服装，还原了电影里的人们流落荒岛后，自得其乐裁床单做衣服的情节，最后的走秀自成风格，惊艳全场。





于和伟透露，电影《一出好戏》剧组在岛上拍戏时，有许多戏服都是由黄渤亲手制作的，而且黄渤针对不同人物的性格，在衣服的细节处也有不同的巧妙构思。从那以后，服装设计就成了黄渤的爱好之一。





表演结束后，主持人电话连线张艺兴，邀请他为自己心中的C位投票，张艺兴接到电话后，第一句话就说，他昨晚梦见电影《一出好戏》的票房过30亿了。在众人坚持不懈的追问下，张艺兴最终把票投给了黄渤，他表示，导演黄渤本来就是电影的C位，现在成为“好戏4U”的C位也当之无愧。









纪念片中的众人难掩不舍之情，发布会现场的于和伟也不禁哽咽落泪。黄渤表示，身为一个新人导演很幸运，因为有这么多好演员和他一起，完成了一部纯粹的电影，这些年的成长感悟，都在这部电影里。他希望，一个发生在孤岛上的，集合了惊险、幽默、浪漫、恐怖和悬疑元素的故事，能被大家喜欢。电影《一出好戏》也要在8月10日出道了，身为导演练习生的黄渤，期待观众的pick。

编辑：hello王小羊