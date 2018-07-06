网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

马思纯自曝《狄仁杰之四大天王》“受骗经历”

朋克女侠：本来说是谈恋爱，没想到全是打戏

2018-07-06 11:30:17 来源：Mtime时光网

忆拍戏时光，马思纯感慨连连，爆料自己几乎“从头打到尾”，她“吐槽”自己的“受骗经历”：“他们跟我说我就负责谈谈恋爱，负责调皮和俏皮，结果几乎都是打戏。”

马思纯特辑

　　时光网讯  徐克新作《狄仁杰之四大天王》将于7月27日全国公映，马思纯在片中饰演“大唐朋克女侠”水月，她笑称“真怕观众看不出是我演的”。今日片方曝光一支特辑，展现女侠水月“打打打”的日常，她“吐槽”道：“本来以为我负责谈恋爱，没想到全是打戏。”
 
　　谈到对角色的理解，马思纯直言水月这一角色“让人着迷”，“你会觉得把她放在徐克的电影里是对的，导演有他自己的一套体系和世界”。徐克则称“水月是特别的”，将会为观众带来新鲜感，“你永远看不清她的真面目，她有很多可能性”。而在影片中，水月受命监视大理寺，在此过程中，她与林更新饰演的沙陀忠产生了微妙的情感变化，这会给大理寺带来危机还是转机？还待影片上映才能揭晓。
 
　　作为女侠，武功高强是水月的标配。忆拍戏时光，马思纯感慨连连，爆料自己几乎“从头打到尾”，且由于徐克对武术及技术的要求比较独特，因此打戏对马思纯来说是“极大的挑战”，她笑称“每天拍完打戏都有一种被掏空的感觉”，更直言自己“基本就没正常站着演过”，“全在各种犄角旮拉挂着，整天飞檐走壁的”。最后还不忘开玩笑“吐槽”自己的“受骗经历”：“他们跟我说我就负责谈谈恋爱，负责调皮和俏皮，结果几乎都是打戏。”

　　特辑中记录了许多马思纯拍戏受伤的画面，甚至还有突然晕倒的危险一幕。而作为大理寺的“新人”，马思纯备受赵又廷、冯绍峰、林更新的照顾。

　　在晕倒事件中，马思纯得知是赵又廷眼疾手快地接住了自己，感激地称他为“救命恩人”；某次拍戏全身被水浇透，林更新及时送上感冒药；而冯绍峰则暴露“吃货本性”，常在半夜拍完戏为同是吃货的马思纯送去大盆小龙虾，马思纯感慨：“我觉得是世界上最好吃的小龙虾了”。

　　此外，三人还时常为马思纯传授如何进入“狄仁杰世界”的入戏秘诀，为初次与徐克合作的马思纯除去了许多紧张感。

   编辑：hello王小羊

关键词： 马思纯 狄仁杰之四大天王 徐克
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

狄仁杰之四大天王

狄仁杰之四大天王 (2018)

0.0

导演：徐克

主演：赵又廷 冯绍峰

徐克

徐克

Hark Tsui

职业：导演 | 制作人
马思纯

马思纯

Sandra Ma

职业：演员
显示更多∨

会员评论 (2)

发表

本周热读

1

100周岁生日快乐，美国队长！

1918.7.4-2018.7.4，他是最受欢迎的百岁老人

50
2018年7月4日的今天，祝贺美国队长喜提“百岁老人”称号。
2

《复联4》《惊奇队长》概念图再遭泄露？

更多人物细节发布 年轻时期局长造型曝光

10
近日，又有一批疑似《复联4》和《惊奇队长》的概念图及..
3

2018上半年英美十佳院线电影出炉

漫威"黑豹"风头强劲 "帕丁顿熊2"上榜！

21
英美媒体分别评出2018年上半年最佳院线电影，口味各有差..
4

《我不是药神》点映破亿提档7.5公映

曹保平黄渤姚晨赞电影“有良心有勇气”

40
《我不是药神》点映破亿，宣布将于7月5日提档上映，并以..
5

《复联3》蓝光将不包含30分钟灭霸故事？

45分钟花絮和删减场景 海量概念图发布

24
曾有传闻称《复联3》蓝光碟将附赠30分钟的灭霸起源故事..

查看更多