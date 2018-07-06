忆拍戏时光，马思纯感慨连连，爆料自己几乎“从头打到尾”，她“吐槽”自己的“受骗经历”：“他们跟我说我就负责谈谈恋爱，负责调皮和俏皮，结果几乎都是打戏。”

谈到对角色的理解，马思纯直言水月这一角色“让人着迷”，“你会觉得把她放在徐克的电影里是对的，导演有他自己的一套体系和世界”。徐克则称“水月是特别的”，将会为观众带来新鲜感，“你永远看不清她的真面目，她有很多可能性”。而在影片中，水月受命监视大理寺，在此过程中，她与林更新饰演的沙陀忠产生了微妙的情感变化，这会给大理寺带来危机还是转机？还待影片上映才能揭晓。

作为女侠，武功高强是水月的标配。忆拍戏时光，马思纯感慨连连，爆料自己几乎“从头打到尾”，且由于徐克对武术及技术的要求比较独特，因此打戏对马思纯来说是“极大的挑战”，她笑称“每天拍完打戏都有一种被掏空的感觉”，更直言自己“基本就没正常站着演过”，“全在各种犄角旮拉挂着，整天飞檐走壁的”。最后还不忘开玩笑“吐槽”自己的“受骗经历”：“他们跟我说我就负责谈谈恋爱，负责调皮和俏皮，结果几乎都是打戏。”





特辑中记录了许多马思纯拍戏受伤的画面，甚至还有突然晕倒的危险一幕。而作为大理寺的“新人”，马思纯备受赵又廷、冯绍峰、林更新的照顾。





在晕倒事件中，马思纯得知是赵又廷眼疾手快地接住了自己，感激地称他为“救命恩人”；某次拍戏全身被水浇透，林更新及时送上感冒药；而冯绍峰则暴露“吃货本性”，常在半夜拍完戏为同是吃货的马思纯送去大盆小龙虾，马思纯感慨：“我觉得是世界上最好吃的小龙虾了”。





此外，三人还时常为马思纯传授如何进入“狄仁杰世界”的入戏秘诀，为初次与徐克合作的马思纯除去了许多紧张感。

编辑：hello王小羊