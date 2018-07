Facebook Watch正在与克里斯帝亚诺·罗纳尔多商谈将他的每日生活拍成真人秀,计划共有13集。







时光网讯 C罗的生活有望拍成真人秀。据外媒报道,Facebook Watch正在与 C罗的生活有望拍成真人秀。据外媒报道,Facebook Watch正在与 克里斯帝亚诺·罗纳尔多 商谈这个项目,记录他的日常生活,计划共有13集。







Facebook Watch界面





Facebook Watch是Facebook去年推出的视频服务平台,标志着这个全球最受欢迎的社交平台向原创内容领域的进军。节目由剧集(episodes)组成,要么是直播,要么是录制的,观众可以根据主题或者故事情节追看节目。





此前Facebook Watch在体育内容领域已有试水,包括篮球主题的《球哥真人秀》(Ball in the Family),还有NFL巨星汤姆·布雷迪的纪录片《Tom vs Time》。尽管Facebook Watch没有公布具体收视数据,但面向全年龄层的体育内容无疑是平台起步的重要引擎。









如果成行,这档真人秀将是C罗再度与Facebook Watch合作:后者今年5月宣布打造一部青少年足球剧,C罗就是执行制作人之一。











纪录片《罗纳尔多》中C罗与儿子迷你罗互动。儿子说将来想当守门员,C罗惊呆问:“你是认真的吗?” 纪录片《罗纳尔多》中C罗与儿子迷你罗互动。儿子说将来想当守门员,C罗惊呆问:“你是认真的吗?”





看见梅西,C罗儿子有点害羞



C罗指导儿子做作业