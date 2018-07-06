网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

足球巨星C罗生活有望拍成真人秀

纪录其每日生活 已确认担任足球剧制片人

2018-07-06 11:58:26 来源：Mtime时光网

Facebook Watch正在与克里斯帝亚诺·罗纳尔多商谈将他的每日生活拍成真人秀，计划共有13集。


　　时光网讯 C罗的生活有望拍成真人秀。据外媒报道，Facebook Watch正在与克里斯帝亚诺·罗纳尔多商谈这个项目，记录他的日常生活，计划共有13集。


Facebook Watch界面

　　Facebook Watch是Facebook去年推出的视频服务平台，标志着这个全球最受欢迎的社交平台向原创内容领域的进军。节目由剧集（episodes）组成，要么是直播，要么是录制的，观众可以根据主题或者故事情节追看节目。

　　此前Facebook Watch在体育内容领域已有试水，包括篮球主题的《球哥真人秀》（Ball in the Family），还有NFL巨星汤姆·布雷迪的纪录片《Tom vs Time》。尽管Facebook Watch没有公布具体收视数据，但面向全年龄层的体育内容无疑是平台起步的重要引擎。

纪录片《罗纳尔多》海报

　　如果成行，这档真人秀将是C罗再度与Facebook Watch合作：后者今年5月宣布打造一部青少年足球剧，C罗就是执行制作人之一。

　　尽管C罗和他的葡萄牙队刚刚告别今年的世界杯赛场，作为当今最顶级的足球巨星之一，C罗场上场下的表现都受到大家的关注。2015年由Anthony Wonke执导的纪录片《罗纳尔多》推出，影片讲述了作为父亲、球员、家人和朋友的C罗的故事，里奥·梅西也有出镜。


纪录片《罗纳尔多》中C罗与儿子迷你罗互动。儿子说将来想当守门员，C罗惊呆问：“你是认真的吗？”

看见梅西，C罗儿子有点害羞

C罗指导儿子做作业

   编辑：sasa

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 足球 体育 C罗 真人秀 facebookwatch
关注时光网微信

相关电影/影人

克里斯帝亚诺·罗纳尔多

克里斯帝亚诺·罗纳尔多

Cristiano Ronaldo

职业：演员
罗纳尔多

罗纳尔多 (2015)

6.8

导演：Anthony Wonke

主演：克里斯帝亚诺·..

相关文章

会员评论 (2)

发表

本周热读

1

100周岁生日快乐，美国队长！

1918.7.4-2018.7.4，他是最受欢迎的百岁老人

50
2018年7月4日的今天，祝贺美国队长喜提“百岁老人”称号。
2

《复联4》《惊奇队长》概念图再遭泄露？

更多人物细节发布 年轻时期局长造型曝光

10
近日，又有一批疑似《复联4》和《惊奇队长》的概念图及..
3

2018上半年英美十佳院线电影出炉

漫威"黑豹"风头强劲 "帕丁顿熊2"上榜！

21
英美媒体分别评出2018年上半年最佳院线电影，口味各有差..
4

《我不是药神》点映破亿提档7.5公映

曹保平黄渤姚晨赞电影“有良心有勇气”

40
《我不是药神》点映破亿，宣布将于7月5日提档上映，并以..
5

《复联3》蓝光将不包含30分钟灭霸故事？

45分钟花絮和删减场景 海量概念图发布

24
曾有传闻称《复联3》蓝光碟将附赠30分钟的灭霸起源故事..

查看更多