《汪星卧底》发布全阵容海报，有网友表示：电影太欢脱软萌了，属于老少通吃的类型，强烈建议家长在未成年人陪伴下观影。





《汪星卧底》讲述了纽约警局警犬麦克斯与它的人类搭档FBI探员弗兰克联手破案的惊险经历。本互不相识且性格迥异的一人一犬，因为一宗珍稀动物偷盗案被强行组队。随后更被派遣到拉斯维加斯参加全球知名犬展，通过卧底行动缉拿罪魁祸首。而此次行动对于“厌狗”的探员弗兰克和不修边幅的麦克斯，远比想象中的艰难。











俗话一个好汉三个帮，麦克斯与弗兰克抵达拉斯维加斯之后，先后与当地几只狗狗成为好友，它们是蠢萌巴哥犬Sprinkle、尊贵蝴蝶犬Philippe、善良苏格兰牧羊犬Daisy、傲娇约克夏犬Dante，众狗不仅性格迥异更身负无敌技能，例如蝴蝶犬Philippe就在片中大秀空手道，成为麦克斯卧底之路的重要伙伴。





麦克斯和弗兰克在众多狗狗的帮助下，在拉斯维加斯展开一场逆风翻盘大作战。据悉，除目前已曝光的犬种外，电影中还将有众多神秘角色出现，让观众在观影同时仿若置身国际顶级犬展，也因此本片被誉为“爱狗和爱宠人士必看影片之一”。

编辑：hello王小羊