正如预告片中八戒大师的台词，“真正让我们变得强大的，是内心的那个自己”。三位勇士都将在这场别开生面的冒险中重获新生，成为更好的自己，完美的诠释影片成长和励志的核心主题。

在一同曝光的终极海报中，小悟空手持牛魔王的断角一骑当先，与身后骑着摩托车的八戒大师和驾驶警车的沙悟净一同穿梭于纽约的钢铁丛林之中。而大森来到纽约寻找的饲养员观观也首次现身，其身份成谜，为影片剧情增加新的亮点。断了一只角的大反派牛魔王尾随而至，狰狞的面孔与小悟空眉飞色舞的表情形成强烈的对比，在背后明亮的天空之下，一场混战即将全面爆发。





正如预告片中八戒大师的台词，“真正让我们变得强大的，是内心的那个自己”。三位勇士都将在这场别开生面的冒险中重获新生，成为更好的自己，完美的诠释影片成长和励志的核心主题。而赋予这个故事生命力的团队，正是由曾经制作《忍者神龟》、《阿童木》等著名动画电影的香港梦马工作室倾力打造。该工作室在业内颇享赞誉，在如此强大的制作团队的打造下，相信《小悟空》会以高品质的表现力，获得更多人的喜爱，成为2018年暑期档的一道高级开胃大餐。





电影《小悟空》由黎明监制，北京快乐新升文化传播有限公司、图谱缘（香港）有限公司、长春新曦雨文化产业有限公司、寰亚电影发行（北京）有限公司出品，北京聚合影联文化传媒有限公司营销统筹/发行。该片将于2018年7月14日，中英双语及2D和3D的形式登陆全国院线。