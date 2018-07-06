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《小悟空》终极预告海报双发

纽约迎战牛魔王 冒险启程小悟空显露必杀技

2018-07-06 14:15:59 来源：Mtime时光网

正如预告片中八戒大师的台词，“真正让我们变得强大的，是内心的那个自己”。三位勇士都将在这场别开生面的冒险中重获新生，成为更好的自己，完美的诠释影片成长和励志的核心主题。

《小悟空》终极版海报

　　时光网讯 将于2018年7月14日公映的动画电影《小悟空》，今日发布了终极预告片及海报，如来佛的神圣卷轴、大反派牛魔王以及齐天大圣的金箍等全新元素一一曝光。预告片中伴随着八戒大师的谆谆教导，小悟空大圣附体，化身金刚震撼纽约；沙悟净找回自我，街头飙车见义勇为。连场的打斗戏份和生动的画面，显示出该片热血接地气的叙事风格和少年追逐梦想的励志主题。
 
　　在一同曝光的终极海报中，小悟空手持牛魔王的断角一骑当先，与身后骑着摩托车的八戒大师和驾驶警车的沙悟净一同穿梭于纽约的钢铁丛林之中。而大森来到纽约寻找的饲养员观观也首次现身，其身份成谜，为影片剧情增加新的亮点。断了一只角的大反派牛魔王尾随而至，狰狞的面孔与小悟空眉飞色舞的表情形成强烈的对比，在背后明亮的天空之下，一场混战即将全面爆发。

　　正如预告片中八戒大师的台词，“真正让我们变得强大的，是内心的那个自己”。三位勇士都将在这场别开生面的冒险中重获新生，成为更好的自己，完美的诠释影片成长和励志的核心主题。而赋予这个故事生命力的团队，正是由曾经制作《忍者神龟》、《阿童木》等著名动画电影的香港梦马工作室倾力打造。该工作室在业内颇享赞誉，在如此强大的制作团队的打造下，相信《小悟空》会以高品质的表现力，获得更多人的喜爱，成为2018年暑期档的一道高级开胃大餐。

　　电影《小悟空》由黎明监制，北京快乐新升文化传播有限公司、图谱缘（香港）有限公司、长春新曦雨文化产业有限公司、寰亚电影发行（北京）有限公司出品，北京聚合影联文化传媒有限公司营销统筹/发行。该片将于2018年7月14日，中英双语及2D和3D的形式登陆全国院线。

   编辑：汀

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 小悟空 预告片 视频
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小悟空

小悟空 (2018)

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导演：叶伟青

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