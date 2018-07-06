《大轰炸》曝“血色长空”制作特辑，在片中饰演飞行员的刘烨、宋承宪、陈伟霆、谢霆锋接受采访，谈起对角色的理解和拍摄经历，演员们都感触颇深。





此次曝光的特辑，以“血色长空”为主题，主要曝光的是与电影中空军故事线有关的几位演员的幕后与采访，其中包括四位飞行员刘烨、宋承宪、陈伟霆、谢霆锋及一位战地记者钱雪。说起对角色的理解和拍摄经历，演员们感触颇深。





刘烨表示：“当时在中国空军飞行员是一个很少的群体，但在抵抗过程中不失乐观精神。”宋承宪坦言：“让我身心俱疲的是，在对战过程中看到周边战友战死时的感情戏。”对于陈伟霆来说，大轰炸这个题材，是一个不小的挑战，有很多拍摄空战的镜头需要努力去适应克服。谢霆锋则对于拍摄空战的戏份有着自己的理解，认为是一半写实，一半是主创团队为更完美的呈现画面所添加的细节。





特辑中唯一的女性角色张钧甯在片中饰演战地记者钱雪，有着学医背景的她在战争爆发之后亲赴重庆第一战线拍摄记录所发生的一切，过程中与宋承宪饰演的空军飞行员安民勋相识，并被他的英勇无畏所打动，哪怕知道他随时有可能牺牲，仍义无反顾地坠入爱河，就此上演了一段难舍的战地情缘。





导演萧锋强调：“空战里的故事，不是简单的功能性的，它是写人物的”。对于张钧甯所饰演的战地记者，导演也有着不一样的思考，他说：“这个人物的出现不光是一个情感线，更多的是一个记录者，最根本的东西，是通过这个人物思考这段历史”。









导演萧锋介绍：“拍摄时剧组用几百根特制的橡皮筋来控制飞机模型的飞行轨迹，纯人工操作控制飞机的动态，模拟飞机飞行的各种动作，这种方式突破了拍摄局限，创新了许多新的拍摄技巧，就连在片场的好莱坞团队都表示是第一次看到这么拍空战电影。”对于电影中飞机这一重要道具，主创团队也是不遗余力的力求达到最真实的还原度。





电影《大轰炸》将于8月17日全国公映。

编辑：隐饮