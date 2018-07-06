《兄弟班》今日发布宣传曲《千载不变》MV，华语乐坛最长寿乐队温拿金曲《千载不变》再演绎，素人戳心往事配合影片中的燃情片段，将人们带入到那个爱憎分明的年代。









电影《兄弟班》围绕着五个有梦想有胆量的年轻人展开，他们在父母的集体反对、邻居路人的嘲笑之下玩音乐、组乐队，也在共同努力的过程中收获最纯真的友情。ＭＶ中，片方也找到了一些素人讲述自己与好友的戳心记忆，有时候相互的陪伴是情感最好的表达，就像ＭＶ中说的一样，“茫茫人海，遇见你真好”。





此次宣传曲MV的发布也揭示了影片最大悬念，据悉，香港传奇乐队温拿倾力加盟电影本色出演，也为这个原本就是他们真实经历改编的故事更增添了一抹亮色。

温拿乐队是华语乐坛当之无愧的最长寿乐队，影响了几代人的音乐审美，也是人们独特的时代记忆。





《兄弟班》作为“温拿五虎”的成长自白，也让人不禁怀念起曾经叱咤风云的“温拿时代”和自己的青涩懵懂时光。影片导演，同样也是温拿乐队鼓手的陈友在接受访谈时表示，自己很早就想着拍摄这样一部电影，可以回忆自己的青春年代，也是送给兄弟们的成军45周年礼物。电影将于7月20日正式上映。

编辑：隐饮