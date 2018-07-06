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香港传奇温拿乐队本色出演《兄弟班》

宣传曲MV《千载不变》曝光 任达华惠英红助阵

2018-07-06 14:51:45 来源：Mtime时光网

《兄弟班》今日发布宣传曲《千载不变》MV，华语乐坛最长寿乐队温拿金曲《千载不变》再演绎，素人戳心往事配合影片中的燃情片段，将人们带入到那个爱憎分明的年代。
       

《兄弟班》千载不变MV

时光网讯 由导演陈友执导，陈家乐于湉王梓轩林耀声邓加乐吴鹤谦演出，任达华惠英红金燕玲廖启智等一众实力派戏骨特别主演的热血青春喜剧电影《兄弟班》今日首发宣传曲MV，华语乐坛最长寿乐队温拿金曲《千载不变》再演绎，素人戳心往事配合影片中的燃情片段，将人们带入到那个爱憎分明的年代。

      电影《兄弟班》今日发布宣传曲《千载不变》MV，《千载不变》是香港传奇乐队温拿于1988年发布的歌曲，并于同年荣获香港十大中文金曲奖，是“温拿五虎”历久弥坚友谊的绝佳见证。此次发布的宣传曲MV，配合影片故事片段，使人置身于一个对一切新鲜事物都充满好奇与冒险精神的年代，将动人岁月在歌声中娓娓道来。

      电影《兄弟班》围绕着五个有梦想有胆量的年轻人展开，他们在父母的集体反对、邻居路人的嘲笑之下玩音乐、组乐队，也在共同努力的过程中收获最纯真的友情。ＭＶ中，片方也找到了一些素人讲述自己与好友的戳心记忆，有时候相互的陪伴是情感最好的表达，就像ＭＶ中说的一样，“茫茫人海，遇见你真好”。

      此次宣传曲MV的发布也揭示了影片最大悬念，据悉，香港传奇乐队温拿倾力加盟电影本色出演，也为这个原本就是他们真实经历改编的故事更增添了一抹亮色。
温拿乐队是华语乐坛当之无愧的最长寿乐队，影响了几代人的音乐审美，也是人们独特的时代记忆。

      《兄弟班》作为“温拿五虎”的成长自白，也让人不禁怀念起曾经叱咤风云的“温拿时代”和自己的青涩懵懂时光。影片导演，同样也是温拿乐队鼓手的陈友在接受访谈时表示，自己很早就想着拍摄这样一部电影，可以回忆自己的青春年代，也是送给兄弟们的成军45周年礼物。电影将于7月20日正式上映。

   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 兄弟班 温拿乐队，
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兄弟班

兄弟班 (2018)

0.0

导演：陈友

主演：任达华 惠英红

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