《北方一片苍茫》首次在国内进行放映活动，众多影评人到场支持。有嘉宾评价，“片子的整个风格是冷峻与温情的奇妙融合，极具农村生活化的场景，搭配上东北方言平添了一份荒诞的感觉。”





影片以荒诞写现实，构图、对白、美术等等视听元素，都将人物处境、众生相推进了造型感和故事张力十足的影像世界当中。一位寡妇在自己原本自然的生存环境中，因丈夫死去，开始被家庭，被周身的人厌弃，无处容身，只能装神弄鬼以看病驱邪为生。机缘巧合之下，女人从被拒绝到被信奉，故事的起伏转折处都深藏着一个贪婪、冷漠的世界。









无论是影片采用的黑白与色彩穿插的视听呈现，巧妙地运用色彩参与影片叙事；还是片中大量的固定长镜头层次间的互动带来的影像生命力，都为观影者带来了一次独特的观感体验。





在故事内核的挖掘上，导演更是大胆地将乡村魔幻真实的故事串联成线，勾勒出一幅充满批判精神与反思色彩的北方农村白描。将一个信仰，宗教所裹挟的魔幻故事用极具北方日常生活情调的场景、充满生活气息的方言和黑色幽默的片段展现在观众眼前。荒诞之余所展现的农村精神世界景况和对社会现实的关注也引发了观众的共情和思考。





此次观影，众多影评人到场支持，曾任《电影世界》主编的影评人梅雪风表示：“片子的整个风格是冷峻与温情的奇妙融合，极具农村生活化的场景搭配上东北方言平添了一份荒诞的感觉，电影就像是一幅串联的风情画，观众跟随着小寡妇公路片一样的旅程，路过了这个凋敝的北方农村。我对导演的洞察力，幽默感和把控力都很是钦佩。”





刚刚结束第12届FIRST影展初审工作的编剧雷普利也在观影后感慨道：“影片不是一把锋利的刀子，而是带来一种钝痛感，通过王二好的视角来讲述农村信仰和人伦的状态，让身为女性的我很有代入感。年轻的导演班底和九天的拍摄时间能有这样精妙的超现实处理让我非常惊喜。希望这类型的影片能获得一个好的票房。”





据悉，电影《北方一片苍茫》由爱奇艺影业出品，蔡成杰执导，田天、温新宇主演，将于7月20日在全国艺术电影放映联盟专线上映。

编辑：隐饮