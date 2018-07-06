越来越多的好莱坞大咖级演员，纷纷来到中国参演国产片，从《金陵十三钗》中的贝尔、《长城》中的马特达蒙，再到最近《动物世界》的道格拉斯，细数这些大咖的"进口"之路，其中有什么幕后趣事呢？

作者：张梦依 编辑：隐饮

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