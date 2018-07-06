回顾过去几年，随着中国电影市场的爆发式增长，曾经遥不可及的好莱坞大咖们如今纷纷来到神秘的东方国度，或为自己的新片宣传造势，或者更进一步来到中国拍戏打工。合拍片同样发展得风起云涌：从《长城》
开始，越来越多的中外合拍片开始请到重磅级的主演阵容加盟，即将在8月10日上映的《巨齿鲨》
，就有李冰冰
和杰森·斯坦森
领衔主演，全球同步发行。
成龙在《天将雄师》
的片场，谈起如何邀请的最年轻的奥斯卡影帝布洛迪加盟，满脸轻松：“一顿饭就搞定了。”远处的布洛迪，正身着战袍，站在大漠中搭起的神坛上挥舞着手中的宝剑。
韩延
导演请迈克尔·道格拉斯
参演《动物世界》
，则是凭借“精诚所至金石为开”的死磕精神。导演特意写了一万多字的人物小传细致解读角色，“那封信甚至快比剧本还长”，终于打动了这位要求苛刻的奥斯卡影帝。
不过即使贵为好莱坞大咖，也有可能误入国产烂片的“深坑”，不是所有人都能接到《战狼2》
这样的好项目。中国观众熟悉的尼古拉斯·凯奇
，曾和刘亦菲
主演过电影《白幽灵传奇之绝命逃亡》
，该片因各种宣发问题，上映当天即宣布紧急撤档，在影院上演“一日游”，后来重新上映票房也仅为2400万元——恐怕连两位主演的片酬都不够给。
曾请到布鲁斯·威利斯的《大轰炸》，卷入金融案件和疑似“洗钱”的深坑
即将上映的暑期档新片《大轰炸》
，吸引到布鲁斯·威利斯
还有布洛迪两位好莱坞大咖及多位华人明星加盟，但因为制作公司牵扯进违法金融案件，最近剧组被崔永元频频炮轰“洗钱”，导演曾多次否认，直言最困难时剧组只剩一万五千元支撑，连布鲁斯·威利斯
入住酒店的定金都付不了。电影的具体成色如何，八月暑期档即将见分晓。
从影片投资方与制片方的角度来说，好莱坞大咖演员其实并不比一些国内大咖偶像难伺候。另一方面，这些大咖演员在专业性上更胜一筹。细数这些大咖的进口之路，其中又有什么有趣的故事呢？