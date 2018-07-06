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好莱坞大咖演员的“进口”之路

从《金陵十三钗》《长城》到《动物世界》

2018-07-06 16:52:20 来源：Mtime时光网

好莱坞大咖加盟国产片

为钱为名 他们到底图什么？

《战狼2》“交叉骨”

《动物世界》迈克尔·道格拉斯

《长城》马特·达蒙

《大轰炸》布鲁斯·威利斯等

《金陵十三钗》贝尔

《绝命逃亡》尼古拉斯·凯奇

《雪花秘扇》休杰克曼

《一九四二》蒂姆·罗宾斯

"进口"大咖不靠砸钱

好剧本人脉广诚意足 才是关键

越来越多的好莱坞大咖级演员，纷纷来到中国参演国产片，从《金陵十三钗》中的贝尔、《长城》中的马特达蒙，再到最近《动物世界》的道格拉斯，细数这些大咖的"进口"之路，其中有什么幕后趣事呢？
       时光网特稿 越来越多的国产片请得动好莱坞大咖明星了。最近在暑期档热映的《动物世界》，请来奥斯卡影帝迈克尔·道格拉斯压阵，而在8月即将上映的国产片《大轰炸》中，布鲁斯·威利斯与“钢琴师”阿德里安·布洛迪一齐加盟，让这部战争史诗大片更富“国际范儿”。

       

《动物世界》迈克尔·道格拉斯

此前“交叉骨”弗兰克·格里罗演完《战狼2》后身价大涨，而张艺谋的合拍片《长城》，汇集了马特·达蒙威廉·达福还有佩德罗·帕斯卡三位国际明星。

       回顾过去几年，随着中国电影市场的爆发式增长，曾经遥不可及的好莱坞大咖们如今纷纷来到神秘的东方国度，或为自己的新片宣传造势，或者更进一步来到中国拍戏打工。合拍片同样发展得风起云涌：从《长城》开始，越来越多的中外合拍片开始请到重磅级的主演阵容加盟，即将在8月10日上映的《巨齿鲨》，就有李冰冰杰森·斯坦森领衔主演，全球同步发行。

       

《金陵十三钗》主演克里斯蒂安·贝尔

事实上，从最早在冯小刚和贺岁片中的“大腕”唐纳德·萨瑟兰算起，来华拍戏的好莱坞大咖级别可是日益提升。张艺谋《金陵十三钗》让“蝙蝠侠”克里斯蒂安·贝尔“一个人坐飞机来南京”，在《一九四二》中，蒂姆·罗宾斯阿德里安·布洛迪两大影帝同时登场，打了一番“国际酱油”。

       成龙在《天将雄师》的片场，谈起如何邀请的最年轻的奥斯卡影帝布洛迪加盟，满脸轻松：“一顿饭就搞定了。”远处的布洛迪，正身着战袍，站在大漠中搭起的神坛上挥舞着手中的宝剑。

       韩延导演请迈克尔·道格拉斯参演《动物世界》，则是凭借“精诚所至金石为开”的死磕精神。导演特意写了一万多字的人物小传细致解读角色，“那封信甚至快比剧本还长”，终于打动了这位要求苛刻的奥斯卡影帝。

       

在《战狼2》中吴京和弗兰克·格里罗有不少激烈的打斗戏

《战狼2》中扮演反派“老爹”的弗兰克·格里罗，则和吴京导演相谈甚欢，“我们很聊得来，见面后我就爱上了他，剧组也很慷慨。”拍完戏后他称赞《战狼2》和拥有漫威电影一样的水准。

        不过即使贵为好莱坞大咖，也有可能误入国产烂片的“深坑”，不是所有人都能接到《战狼2》这样的好项目。中国观众熟悉的尼古拉斯·凯奇，曾和刘亦菲主演过电影《白幽灵传奇之绝命逃亡》，该片因各种宣发问题，上映当天即宣布紧急撤档，在影院上演“一日游”，后来重新上映票房也仅为2400万元——恐怕连两位主演的片酬都不够给。

曾请到布鲁斯·威利斯的《大轰炸》，卷入金融案件和疑似“洗钱”的深坑

       即将上映的暑期档新片《大轰炸》，吸引到布鲁斯·威利斯还有布洛迪两位好莱坞大咖及多位华人明星加盟，但因为制作公司牵扯进违法金融案件，最近剧组被崔永元频频炮轰“洗钱”，导演曾多次否认，直言最困难时剧组只剩一万五千元支撑，连布鲁斯·威利斯入住酒店的定金都付不了。电影的具体成色如何，八月暑期档即将见分晓。

       从影片投资方与制片方的角度来说，好莱坞大咖演员其实并不比一些国内大咖偶像难伺候。另一方面，这些大咖演员在专业性上更胜一筹。细数这些大咖的进口之路，其中又有什么有趣的故事呢？

作者：张梦依   编辑：隐饮

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[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 好莱坞大咖 金陵十三钗 长城 动物世界 大轰炸

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