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《疯狂的外星人》获28亿保底发行

宁浩黄渤新作 保底幕后推手或为王宝强？

2018-07-06 17:49:46 来源：Mtime时光网

科幻喜剧片《疯狂的外星人》，取得霍尔果斯乐开花影业有限公司（乐开花影业）人民币 28 亿元保底发行，欢喜传媒将取得最少人民币 7 亿元的发行收入。

　　时光网讯  欢喜传媒今日官宣，由欢喜传媒独资投拍的科幻喜剧片《疯狂的外星人》，取得霍尔果斯乐开花影业有限公司（乐开花影业）人民币 28 亿元保底发行，欢喜传媒将取得最少人民币 7 亿元的发行收入。

　　据悉，欢喜传媒与乐开花影业就《疯狂的外星人》电影订立保底发行协议，乐开花影业可独家在中国内地及港澳台地区城市院线影院发行《疯狂的外星人》电影并负责2亿元的宣发费用，而欢喜传媒将收取该电影之保证最少发行收入7亿元；

　　协议同时写明，如果《疯狂的外星人》总票房收入超出28亿元，欢喜传媒可进一步就超出的部分，收取三成的净收入。该电影的全球新媒体权益及国际发行权由欢喜传媒保留。
　 


　　据悉，《疯狂的外星人》由宁浩执导，黄渤沈腾领衔主演，该片于去年中开拍，经过5个月拍摄于去年底杀青，预计于明年春节大年初一上映。




　　有媒体分析，一个值得注意的细节是，霍尔果斯乐开花影业的法人代表和唯一股东是任晓妍，乐开花影视无锡传媒有限公司的CEO，同时此人为王宝强的经纪人，担任《大闹天竺》的出品人。

　　而乐开花影视无锡传媒最大的股东为北京宝亿嵘影业（持股60%），而北京宝亿嵘影业的最大股东则为共青城宝亿嵘投资管理合伙企业（持股95%），所以有推测称，此次保底的“幕后推手”或为王宝强。

   编辑：hello王小羊

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关键词： 疯狂的外星人 保底 28亿
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