科幻喜剧片《疯狂的外星人》，取得霍尔果斯乐开花影业有限公司（乐开花影业）人民币 28 亿元保底发行，欢喜传媒将取得最少人民币 7 亿元的发行收入。





据悉，欢喜传媒与乐开花影业就《疯狂的外星人》电影订立保底发行协议，乐开花影业可独家在中国内地及港澳台地区城市院线影院发行《疯狂的外星人》电影并负责2亿元的宣发费用，而欢喜传媒将收取该电影之保证最少发行收入7亿元；





协议同时写明，如果《疯狂的外星人》总票房收入超出28亿元，欢喜传媒可进一步就超出的部分，收取三成的净收入。该电影的全球新媒体权益及国际发行权由欢喜传媒保留。























而乐开花影视无锡传媒最大的股东为北京宝亿嵘影业（持股60%），而北京宝亿嵘影业的最大股东则为共青城宝亿嵘投资管理合伙企业（持股95%），所以有推测称，此次保底的“幕后推手”或为王宝强。