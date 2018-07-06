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"药神"出品方北京文化市值暴增40亿元

董秘陈晨：公司总投7500万，票房3亿可回本

2018-07-06 18:28:39 来源：每日经济新闻

《我不是药神》口碑票房飘红，相关出品方股价看涨。其中北京文化表现最为抢眼，在10个交易日涨幅近56%，市值暴增约40亿元。据悉北京文化在《药神》上总投7500万，票房达3亿时，资方便能回本。
　　7月5日，《我不是药神》在口碑蔓延后正式提档上映，背后相关出品方因为点映口碑爆棚，二级市场的股价率先反应，一片飘红。其中，出品方之一的北京文化（000802，SZ）表现最为抢眼，在10个交易日涨幅近56%，市值暴增约40亿元。

　　同时，外界对该片的投资情况也颇为关注。有消息称，北京文化是该片的主投主控方。从公司公告信息来看，北京文化主导该片宣发，投入6000万元，那么这部影片公司到底参与程度如何？为此，《每日经济新闻》记者（以下简称NBD）独家专访了北京文化董秘陈晨。

北京文化投资占比超10%

　　关于《我不是药神》的具体投资情况，只有出品方之一的欢喜传媒明确提到投资份额为20%，其余投资方，例如坏猴子影业、真乐道影业、唐德影视等都三缄其口，表示这是商业机密。而北京文化股价飙升，引发市场各种猜测，公司参投份额是何情况？

NBD：有消息称，北京文化对这片子是主投主控？

陈晨：我们应该叫主投方之一，因为我们是第四投资方。投资额1500万元，占比约百分之十几。

NBD：坏猴子影业称是该片主投主控方，公司也算是主投方吗？

陈晨：主投怎么来定义呢？因为我投了百分之十几，这个份额在整个里面算是不低的了。因为坏猴子影业是影片的承制方，徐峥是主演，所以他的公司真乐道肯定也是大的投资方，但北京文化投了百分之十几，肯定是比较大的投资方之一。

NBD：北京文化的投资份额应该是在10%~15%？

陈晨：不方便说太具体的数，大概是这个区间。

NBD：欢喜传媒接受我们采访提到它的投资份额是20%。

陈晨：那可能比我们高一点。我们跟他们不太一样，一是我们是投资方，二是我们是宣发方，所以我们在宣发部分还有权益。

未采用保底发行



　　北京文化对于《我不是药神》来说是特殊的，不仅因为其是主投方之一，还是影片的主控宣发方。今年3月24日，北京文化公告披露将投资和宣发《我不是药神》，宣发预算为不高于6000万元。不过，这次北京文化并未像去年《战狼2》一样保底发行，而是不保底，这又为何？

NBD：公司投6000万元在宣发这块还是挺高的，之后会增加吗？

陈晨：这个要看片子的宣发情况，6000万元也不是现在就花完了，要看片子的进展，再看要不要做一些投入，可能花不完，也可能会增加。

NBD：去年夏天上映的《战狼2》，北京文化是保底发行，并参投了5%。当时公司股价在片子刚上映两天的时候，表现特别好，今年的《我不是药神》感觉似乎又要在暑期档发力？

陈晨：不能说是因为暑期档，而是因为一是宁浩的片子做得好是基础，二是公司在挑选片子上有自己的判断和把握，发行能力和对资源的把控有一定优势，所以从《心花路放》到《战狼2》，再到《我不是药神》都取得了比较好的成绩。

NBD：这次在宣发方面，是不是按照行业的传统分账比例来分账票房收益？宣发方面一般是15%~17%的分成？

陈晨：不是，我们分账是递进的，从一个低的点开始，随着票房的增长，我的抽成比例会逐渐增高，增高到一定比例后，会有一个截止点，再往上面就是按照固定的抽成。

NBD：阶梯型的发行分成？

陈晨：对，如果票房低的话，可能分成比较少，中间会有一定增长，增长到一定票房后，就终止了，不能无限增长嘛。

NBD：这种阶梯型增长比例，感觉跟行业前两年保底发行模式有点相像？

陈晨：是像，但是我不垫付其他资金，保底的话是在上映前就把保底部分给制片方了，现在我们的模式也是行业常见的发行方式之一。

NBD：去年《战狼2》你们做了保底发行，比较大胆，但是收益也很高，为什么今年这部片子没有选择保底发行？

陈晨：其实北京文化保底别人的片子很少，保底了几部自己的片子，两部成了当年票房的爆款——《心花路放》和《战狼2》，另外一部《二代妖精》，我们保底没有赚钱。我们保底别人的片子很少，别人保底我们的片子更多，但是因为我们保底的这几部片子比较出名，所以大家就记得我们老做保底。

　　这两年宣发占整部片子的成本，包括票补成本，确实比较高。但《我不是药神》宣发和票补是不多的，相对来说，这是一部投入并不是特别大的片子。

票房到3亿可回本



　　今年的暑期档片单豪华至极，《动物世界》《一出好戏》《邪不压正》《西虹市首富》等均是被看好的种子选手，《我不是药神》因为现实题材，原来投资方给到的期望值并不高。坏猴子影业CEO王易冰称，一开始对《我不是药神》的票房预期大概5亿元左右。陈晨也表示在上映前公司内部做过预估，觉得电影最终票房应该落在8亿~10亿元，但该片点映后口碑爆棚，目前已是暑期档的热门。

NBD：这几天公司股价表现很好，这跟《我不是药神》有一定关系吗？

陈晨：我个人觉得是有关系的，但我并不知道投资者的心理，公司最近最重要的事情就是《我不是药神》的上映，所以我觉得是有一定关系的。

NBD：公司现在对这部电影的票房预期是怎么样的？

陈晨：北京文化一直以来，在电影上面的投资和发行都是相对保守的，投资和发行的第一个评判标准是投的电影起码不亏钱，能收回成本才去投资。对于《我不是药神》，大概票房3亿元能实现盈亏平衡，再往上票房多少就要看市场情况、口碑发酵等情况。最初我们对它的判断并不是特别高，预估8亿~10亿元票房，但片子点映的时候市场反馈非常好，所以现在大家的预期可能在逐渐提高。

NBD：这部片子3亿元的票房，投资方就能实现盈亏平衡，那对北京来说，不仅有投资，还有宣发，北京文化在这部片子上目前有7500万的成本，那保证收支平衡也需要票房3亿元左右？

陈晨：宣发先于投资方回款，北京文化整体回款情况和其他投资方基本是一致的，3亿元出头，所有的投资方差不多就能回本了。当然，这也要看后期有没有增加宣发和票补情况的可能。

NBD：今年公司主要电影是什么？

陈晨：公司有六七部电影项目，《我不是药神》和《流浪地球》应是今年比较重要的项目。后者应该在12月底左右。

NBD：这部片子，公司投资的份额跟《我不是药神》相比是什么情况？

陈晨：比《我不是药神》要高，我们应该是要负责宣发。

作者：盖源源 毕媛媛   编辑：hello王小羊

关键词： 我不是药神 北京文化
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