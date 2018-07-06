《边境杀手2》是一部黑暗、直接、现实的动作电影，某些时刻的确令人震惊，极具吸引力，但并没有达到远超原作的水准。









灭霸+收藏家的组合能产生怎样的火花 故事发生在《边境杀手》之后的一段时间，发生在堪萨斯城的一起恐怖袭击引发美国大范围恐慌，政府发现墨西哥贩毒集团正在通过边境向美国本土输送恐怖分子，并宣称所有贩毒集团都是美国的敌人。国防部长詹姆斯·瑞雷（马修·莫迪恩 饰）和他的同僚辛西娅·弗尔兹（凯瑟琳·基纳 饰）给马特·格雷弗（乔什·布洛林 饰）开了绿灯，允许他采用极端手段阻止犯罪集团输送恐怖分子。他的计划是利用一场“虚晃一招”的攻击行动在犯罪集团之间挑起争端，让他们窝里反，这样就没办法再输送恐怖分子了。





格雷弗找来一名职业杀手亚历杭德罗·吉利克（本尼西奥·德尔·托罗 饰），要他去刺杀其中一个犯罪集团的律师，而他自己则带人去绑架另一个犯罪集团首脑的女儿伊莎贝拉·雷耶斯（伊莎贝拉·莫奈 饰），这个首脑正是曾经害死吉利克家人的罪魁祸首。





《边境杀手2》剧照 然而，绑架计划出了岔子，弗尔兹命令格雷弗终止行动，并且杀掉所有能证明美国政府参与了此次行动的目击者，其中就包括伊莎贝拉和吉利克。格雷弗勉强同意了，并且还给吉利克提了个醒。而吉利克不得不使出浑身解数保护那个年轻的女孩并且在另一个墨西哥黑帮的追击之下护送她安全穿越边境。





《边境杀手2：边境战士》是一部合格的续作，但却无法成为像前作一样的杰作。斯蒂法诺·索利马的导演功力很好，一些镜头拍得很出色，动作戏份也非常精彩，但你还是能感受到他与维伦纽瓦之间的差距。泰勒·谢里丹的剧本与时事紧密关联，对热点问题的处理也比较娴熟，但有时会盖过角色本身的发展。





我看这部电影时比较在意的问题是里面的人物有时会突然做出不符合此前的人物设定的行为。例如，当格雷弗要求吉利克处理掉伊莎贝拉时，他本不该陷入道德困境，因为在前作中他曾经冷血无情地杀过孩子，但在这里又突然下不了手了。也许是因为这个女孩让他想起了自己死去的女儿吧，但如果是这样，在这部电影里应该有更明显的铺垫才对。另一个令我感到不解的地方在于电影结尾处一个重要角色死掉了，但是电影又没有切实地让这个角色死透，还留了一线希望让这个角色有奇迹般生还的机会，这让我觉得有些虎头蛇尾。





《边境杀手2》剧照 配角的表演都非常抢眼，比如马修·莫迪恩，以及总是令人惊艳的凯瑟琳·基纳，还有被过分低估了的杰弗里·多诺万，片中最有趣的几段台词他占了一大半。希亚·温汉，另一位被无故低估的演员，他在片中也有精彩表现，但不幸被剧本限制了发挥。伊莎贝拉·莫奈的表演非常出色，而她的角色所经历的整个过程也很有意思，她从一个强硬的街头小太妹变成了一个极为脆弱、惊恐不定的小女孩。有些像反着来的英雄成长故事，但效果很好。 但《边境杀手2：边境战士》中还是有很多值得欣赏的地方的。，比如马修·莫迪恩，以及总是令人惊艳的凯瑟琳·基纳，还有被过分低估了的杰弗里·多诺万，片中最有趣的几段台词他占了一大半。希亚·温汉，另一位被无故低估的演员，他在片中也有精彩表现，但不幸被剧本限制了发挥。伊莎贝拉·莫奈的表演非常出色，而她的角色所经历的整个过程也很有意思，她从一个强硬的街头小太妹变成了一个极为脆弱、惊恐不定的小女孩。有些像反着来的英雄成长故事，但效果很好。









2018绝对是“布洛林年” 电影得看对手戏，如果没有与布洛林旗鼓相当的对手，也难以呈现出如此精彩的效果，本尼西奥·德尔·托罗绝对胜任了自己的角色。我觉得没有任何一位在世的演员能把神秘、危险的感觉演绎得比德尔·托罗还好。虽然我对这两个人物在续集中的塑造有些不解，但对两位演员的表演我是非常满意的，绝对能满足你的预期。 然而，我觉得没有任何一位在世的演员能把神秘、危险的感觉演绎得比德尔·托罗还好。虽然我对这两个人物在续集中的塑造有些不解，但对两位演员的表演我是非常满意的，绝对能满足你的预期。





最后，《边境杀手2：边境战士》不如前作精彩，可能还有些贪多嚼不烂，但毋庸置疑，这部电影里有很多动作戏，有悬念，有看点。电影结尾给第三部埋下了伏笔，虽然我对这部电影有些疑虑，但还是很好奇这个系列未来会怎样发展。



