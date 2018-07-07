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《惊奇队长》数字修颜让局长年轻25岁

《蚁人》系列有先例 漫威"减龄大法"了解下?

2018-07-07 14:50:53 来源：Mtime时光网

漫威《惊奇队长》的后期制作时，将在演员表演的基础上，对神盾局长与寇森的银幕形象使用数字修复技术，局长将“减龄”25岁。


　　时光网讯 在漫威新片《惊奇队长》里，影迷们熟悉的神盾局长尼克·弗瑞将以1990年代的模样出镜。之前片场照曝光，我们已经看到塞缪尔·杰克逊的局长扮相回到了二十多年前的风格。

　　即使我们很难看出的塞缪尔·杰克逊如今已年近70，漫威多方考虑后依然决定在演员表演的基础上，对其银幕形象使用数字修复技术，在后期制作时给局长“减龄”25岁。

杰克逊在90年代电影《好家伙》中的扮相

　　漫威在《蚁人》中首次使用了“数字修复减龄大法”，让初代蚁人汉克·皮姆博士的扮演者迈克尔·道格拉斯瞬间年轻三十岁。即将上映的续集《蚁人2：黄蜂女现身》也会用此方式让初代黄蜂女的扮演者米歇尔·菲佛重焕青春。

　　漫威影业主席凯文·费奇告诉媒体：“我觉得拥有这个选择挺棒的，塞缪尔·杰克逊正在给我们拍一部新片（指《惊奇队长》，整部电影里他看上去都是年轻25岁的样子，还有特工寇森也会这样。”

寇森也能享受漫威“减龄”套餐

　　《惊奇队长》由布丽·拉尔森主演、神盾局长塞缪尔·杰克逊、“特工寇森”克拉克·格雷格等漫威影迷熟悉的老朋友都将现身该片。

　　影片已定档2019年3月8日公映，它将是《复仇者联盟4》上映之前的最后一部漫威电影。惊奇队长的logo也曾经出现在《复仇者联盟3》的彩蛋之中，该片作为漫威首部女性超级英雄电影，将在漫威电影宇宙第四阶段占据重要地位。

   编辑：Joker

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 惊奇队长 漫威 塞缪尔·杰克逊
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相关电影/影人

惊奇队长

惊奇队长 (2019)

0.0

导演：安娜·波顿

主演：布丽·拉尔森

塞缪尔·杰克逊

塞缪尔·杰克逊

Samuel L. Jackson

职业：演员 | 制作人

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