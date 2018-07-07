漫威《惊奇队长》的后期制作时，将在演员表演的基础上，对神盾局长与寇森的银幕形象使用数字修复技术，局长将“减龄”25岁。











即使我们很难看出的塞缪尔·杰克逊如今已年近70，漫威多方考虑后依然决定在演员表演的基础上，对其银幕形象使用数字修复技术，在后期制作时给局长“减龄”25岁。









漫威影业主席凯文·费奇告诉媒体：“我觉得拥有这个选择挺棒的，塞缪尔·杰克逊正在给我们拍一部新片（指《惊奇队长》，整部电影里他看上去都是年轻25岁的样子，还有特工寇森也会这样。”





寇森也能享受漫威“减龄”套餐 《惊奇队长》由布丽·拉尔森主演、神盾局长塞缪尔·杰克逊、“特工寇森”克拉克·格雷格等漫威影迷熟悉的老朋友都将现身该片。





影片已定档2019年3月8日公映，它将是《复仇者联盟4》上映之前的最后一部漫威电影。惊奇队长的logo也曾经出现在《复仇者联盟3》的彩蛋之中，该片作为漫威首部女性超级英雄电影，将在漫威电影宇宙第四阶段占据重要地位。



