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"美队"导演署名真人版《胡桃夹子》联合导演

罕见操作！乔·庄斯顿接管32天漫长重拍

2018-07-07 16:30:20 来源：Mtime时光网

《胡桃夹子与四个王国》打破常规，新增执导过《美国队长》的乔·庄斯顿担任影片联合导演。擅长特效大片的庄斯顿去年接管了该片为期32天的大规模补拍工作。

迪士尼真人版《胡桃夹子与四个王国》

　　时光网讯 根据美国导演工会的制度，好莱坞影片通常只接受一位导演署名（此规则不适用于罗素兄弟、科恩兄弟等固定搭档式导演）。然而年末上映的迪士尼真人大片《胡桃夹子与四个王国》却打破常规，在近日新增一位联合导演：曾经执导过《美国队长》《侏罗纪公园3》与老版《勇敢者游戏》等大片的乔·庄斯顿

　　《胡桃夹子与四个王国》原本由莱塞·霍尔斯道姆独立执导，霍尔斯道姆此前的导演作品多为独立片佳作，诸如《一条狗的使命》《分手信》《不一样的天空》《浓情巧克力》等等。《胡桃夹子与四个王国》正式拍摄阶段是完全由霍尔斯道姆执导的。

　　去年12月，迪士尼找来更擅长特效大片的乔·庄斯顿接管为期32天的漫长补拍工作，当时迪士尼给出的理由是：导演霍尔斯道姆由于工作日程的冲突无法兼顾重拍，但他将在后期制作阶段回归。

　　重拍期间，影片的剧本也经历过大量改写，新增的内容由创作了《聚焦》《飞屋环游记》汤姆·麦卡锡负责。

预告片

　　据《好莱坞报道者》分析，《胡桃夹子与四个王国》正片完成之后会将莱塞·霍尔斯道姆的导演署名放在第一行，第二行才会出现联合导演乔·庄斯顿的署名。

　　霍尔斯道姆对庄斯顿的加入表示欢迎，他在一份声明中写道：“乔·庄斯顿在我无法抽身重拍的时候加入进来是天赐之福。乔是一位掌控视觉效果的顶级专家，我很享受跟他在这部电影上的合作”。

　　《胡桃夹子与四个王国》由凯拉·奈特莉麦肯芝·弗依海伦·米伦摩根·弗里曼领衔主演，2018年11月2日北美公映。

   编辑：Joker

关键词： 胡桃夹子与四个王国
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胡桃夹子与四个王国

胡桃夹子与四个王国 (2018)

0.0

导演：莱塞·霍尔斯道姆

主演：麦肯芝·弗依

乔·庄斯顿

乔·庄斯顿

Joe Johnston

职业：导演 | 演员
莱塞·霍尔斯道姆

莱塞·霍尔斯道姆

Lasse Hallström

职业：导演
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