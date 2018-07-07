2018-07-07 16:30:20 来源：Mtime时光网
迪士尼真人版《胡桃夹子与四个王国》
预告片
编辑：Joker
导演：莱塞·霍尔斯道姆
主演：麦肯芝·弗依
Joe Johnston
Lasse Hallström
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wurenchu
8分钟前
迪士尼的片子都好喜欢！
笑着的伤疤
59分钟前
没办法，霍尔斯道姆一直擅长跟狗狗题材和迷茫青年有关的中低成本电影，猛地让他接手商业大制作片场控制力不行只好搬救兵。乔庄斯顿 也和 朗霍华德 一样是卢卡斯/迪斯尼公司的老油条出家，啥片后期补拍救场就靠他们
镭姬杀手
1小时前
原来是尼斯主演。
革角力
迪士尼电影补拍重拍换导演都是常事
cq
2小时前
第几部 胡桃夹子了。。。。。。。。。。。。
木之本樱
3小时前
肯定是前导演搞糟了，后面那个来救场。这种类型片还是请蒂姆波顿吧，他太适合这种片子了！
desperateboy
5小时前
凯拉奈特莉越来越像朱利安摩尔了
无汗哈哈
估计是前导演无法掌控大场面
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