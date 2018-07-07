《胡桃夹子与四个王国》打破常规，新增执导过《美国队长》的乔·庄斯顿担任影片联合导演。擅长特效大片的庄斯顿去年接管了该片为期32天的大规模补拍工作。









去年12月，迪士尼找来更擅长特效大片的乔·庄斯顿接管为期32天的漫长补拍工作，当时迪士尼给出的理由是：导演霍尔斯道姆由于工作日程的冲突无法兼顾重拍，但他将在后期制作阶段回归。









预告片 据《好莱坞报道者》分析，《胡桃夹子与四个王国》正片完成之后会将莱塞·霍尔斯道姆的导演署名放在第一行，第二行才会出现联合导演乔·庄斯顿的署名。





霍尔斯道姆对庄斯顿的加入表示欢迎，他在一份声明中写道：“乔·庄斯顿在我无法抽身重拍的时候加入进来是天赐之福。乔是一位掌控视觉效果的顶级专家，我很享受跟他在这部电影上的合作”。



