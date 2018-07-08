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《蚁人2》3380万登顶北美周五票房

"超人总动员2"逆袭"侏罗纪2" 将超"海底2"

2018-07-08 10:50:26 来源：Mtime时光网

《蚁人2:黄蜂女现身》无悬念登顶北美周末票房，《超人总动员2》逆袭《侏罗纪世界2》位列亚军，《人类清除计划4》新片上榜第四。

《蚁人2》登顶北美周五票房

      时光网讯 《蚁人2:黄蜂女现身》北美周五正式上映，首日仅劲收3380万美元无悬念登顶单日票房冠军。《超人总动员2》逆袭《侏罗纪世界2》位列第二。另一部新作《人类清除计划4》上榜第四。

      《蚁人2：黄蜂女现身》7月6日北美正式开画，周五首日报收3380.1万美元票房，预计周末将入账在8000万美元上下，这一成绩相比《蚁人》的5720万美元首周末票房高了许多。

      虽然《蚁人2》的开画规模可能不如漫威的其他一些超级英雄电影，但其首日的成绩还是赶超了《奇异博士》的3258.5万美元票房和《雷神2:黑暗世界》的3189.9万美元票房。并且该片午夜场的CinemaScore达到了A-。

      除了《蚁人2》，《人类清除计划4》也于7月4日正式在北美上映。这部系列前传电影首周末入账606万美元，预计周末票房将达到1850万美元，首周累积票房预计为3200万美元。而值得一提的是，本片的成本仅为1300万美元。

      《超人总动员2》逆袭上周冠军《侏罗纪世界2》，以982万美元位列周五票房榜第二位。该片的北美累计票房已经达到4.85亿美元，即将赶超《海底总动员2》的4.86亿，登顶影史动画电影票房冠军。

      《侏罗纪世界2》虽然在票房上落至第三位，但其北美累计3.14亿美元票房，已经超过了《死侍2》的3.13亿，升至今年北美票房总榜第四位。

      《边境杀手2》表现平平，本周五落至票房榜第五位。上映两周北美总票房为3030万美元。

北美周五票房top5（7月6日）


   编辑：ruo

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关键词： 北美周五票房 蚁人2 侏罗纪世界2
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