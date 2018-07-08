《蚁人2:黄蜂女现身》无悬念登顶北美周末票房，《超人总动员2》逆袭《侏罗纪世界2》位列亚军，《人类清除计划4》新片上榜第四。





















《侏罗纪世界2》虽然在票房上落至第三位，但其北美累计3.14亿美元票房，已经超过了《死侍2》的3.13亿，升至今年北美票房总榜第四位。









北美周五票房top5（7月6日）







