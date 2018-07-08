时光网讯
身高1米95的道恩·强森
近日现身香港宣传新片《摩天营救》
，忙着工作之余也不忘上健身房锻炼，日前他在香港街头与市民近距离接触的照片曝光，堪称“人体坦克”的强森看呆了大妈、小哥等一众路人。强森还在社交网站写道：“混迹在香港街头，走到哪都能看到好玩的眼神。”
据悉，《摩天营救》的故事就发生在中国香港一栋号称全球最高的摩天大楼“珍珠塔”里，现代社会快速增长的人口和有限的空间促使一座座高楼拔地而起，人们在层层叠叠的空间内，独立出来相当于一个小世界。珍珠塔的设计灵感来自于中国关于龙和珍珠的传说。
香港发布会上，有粉丝问到强森是如何练就健硕身体的，他笑言每天早晨都会早点起床做健身，有时候也会冥想，主要靠平衡好自己的生活让身型变好，当年“练大只是因为听说女仔喜欢肌肉男”。
现场强森先是搞笑介绍“我是丹泽尔·华盛顿”，还频频假装听得懂粤语，和香港主持人郑裕玲互动：“你可以用中文或广东话问我问题的。”
郑裕玲配合巨石的要求，用粤语询问他如何准备角色，结果他答非所问：“我很荣幸可以成为最性感的男人。”引发爆笑。接着有香港记者又用粤语询问强森如何保持身材，还没等郑裕玲翻译，他就答：“我每天早上去健身房。”误打误撞答对题目，让郑裕玲大吃一惊，他笑说：“因为我很常被问到这个问题。”
巨石强森也谈到对亚洲粉丝的重视，他表示超级英雄电影从10年前的《钢铁侠》
崛起，但自己却始终没有接到这类角色，他当时转念一想：全世界都有观众，我想说不定最该做的事情是和华人粉丝建立好关系打入亚洲市场。强森透露自己十年来都有关注中国市场，一直着力于建立自己的观众缘，同时想靠角色展示自己“family man”的一面。
编辑：hello王小羊