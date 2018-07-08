网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

“人体坦克”强森现身香港街头看呆大妈

宣传《摩天营救》:我最该做的是和亚洲粉丝打好关系

2018-07-08 11:06:09 来源：Mtime时光网

强森谈到对亚洲粉丝的重视，他表示超级英雄电影从《钢铁侠》崛起，但自己始终没接到这类角色，他当时转念一想：全世界都有观众，我想说不定最该做的事情是和华人粉丝建立好关系打入亚洲市场。
　　时光网讯  身高1米95的道恩·强森近日现身香港宣传新片《摩天营救》，忙着工作之余也不忘上健身房锻炼，日前他在香港街头与市民近距离接触的照片曝光，堪称“人体坦克”的强森看呆了大妈、小哥等一众路人。强森还在社交网站写道：“混迹在香港街头，走到哪都能看到好玩的眼神。”

　　据悉，《摩天营救》的故事就发生在中国香港一栋号称全球最高的摩天大楼“珍珠塔”里，现代社会快速增长的人口和有限的空间促使一座座高楼拔地而起，人们在层层叠叠的空间内，独立出来相当于一个小世界。珍珠塔的设计灵感来自于中国关于龙和珍珠的传说。

　　香港发布会上，有粉丝问到强森是如何练就健硕身体的，他笑言每天早晨都会早点起床做健身，有时候也会冥想，主要靠平衡好自己的生活让身型变好，当年“练大只是因为听说女仔喜欢肌肉男”。



　　现场强森先是搞笑介绍“我是丹泽尔·华盛顿”，还频频假装听得懂粤语，和香港主持人郑裕玲互动：“你可以用中文或广东话问我问题的。”

　　郑裕玲配合巨石的要求，用粤语询问他如何准备角色，结果他答非所问：“我很荣幸可以成为最性感的男人。”引发爆笑。接着有香港记者又用粤语询问强森如何保持身材，还没等郑裕玲翻译，他就答：“我每天早上去健身房。”误打误撞答对题目，让郑裕玲大吃一惊，他笑说：“因为我很常被问到这个问题。”

　　巨石强森也谈到对亚洲粉丝的重视，他表示超级英雄电影从10年前的《钢铁侠》崛起，但自己却始终没有接到这类角色，他当时转念一想：全世界都有观众，我想说不定最该做的事情是和华人粉丝建立好关系打入亚洲市场。强森透露自己十年来都有关注中国市场，一直着力于建立自己的观众缘，同时想靠角色展示自己“family man”的一面。

   编辑：hello王小羊

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 强森 摩天营救 香港
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

道恩·强森

道恩·强森

Dwayne Johnson

职业：演员 | 制作人
摩天营救

摩天营救 (2018)

0.0

导演：罗森·马歇尔·..

主演：道恩·强森

会员评论 (5)

发表

本周热读

1

100周岁生日快乐，美国队长！

1918.7.4-2018.7.4，他是最受欢迎的百岁老人

50
2018年7月4日的今天，祝贺美国队长喜提“百岁老人”称号。
2

2018上半年英美十佳院线电影出炉

漫威"黑豹"风头强劲 "帕丁顿熊2"上榜！

21
英美媒体分别评出2018年上半年最佳院线电影，口味各有差..
3

小说畅销40年，改编电影没人看？

村上春树文学曲折的电影之路

1981年处女作《且听风吟》被拍成电影，到今年10月即将上..
4

《复联3》蓝光将不包含30分钟灭霸故事？

45分钟花絮和删减场景 海量概念图发布

24
曾有传闻称《复联3》蓝光碟将附赠30分钟的灭霸起源故事..
5

《我不是药神》点映破亿提档7.5公映

曹保平黄渤姚晨赞电影“有良心有勇气”

40
《我不是药神》点映破亿，宣布将于7月5日提档上映，并以..

查看更多