强森谈到对亚洲粉丝的重视，他表示超级英雄电影从《钢铁侠》崛起，但自己始终没接到这类角色，他当时转念一想：全世界都有观众，我想说不定最该做的事情是和华人粉丝建立好关系打入亚洲市场。





据悉，《摩天营救》的故事就发生在中国香港一栋号称全球最高的摩天大楼“珍珠塔”里，现代社会快速增长的人口和有限的空间促使一座座高楼拔地而起，人们在层层叠叠的空间内，独立出来相当于一个小世界。珍珠塔的设计灵感来自于中国关于龙和珍珠的传说。





香港发布会上，有粉丝问到强森是如何练就健硕身体的，他笑言每天早晨都会早点起床做健身，有时候也会冥想，主要靠平衡好自己的生活让身型变好，当年“练大只是因为听说女仔喜欢肌肉男”。











现场强森先是搞笑介绍“我是丹泽尔·华盛顿”，还频频假装听得懂粤语，和香港主持人郑裕玲互动：“你可以用中文或广东话问我问题的。”





郑裕玲配合巨石的要求，用粤语询问他如何准备角色，结果他答非所问：“我很荣幸可以成为最性感的男人。”引发爆笑。接着有香港记者又用粤语询问强森如何保持身材，还没等郑裕玲翻译，他就答：“我每天早上去健身房。”误打误撞答对题目，让郑裕玲大吃一惊，他笑说：“因为我很常被问到这个问题。”





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