当被问到《邪不压正》想表达的内容，姜文答道“自己的电影没有标准答案”。他也绅士地表示，他的电影里“真正的英雄都是女人，男人是靠她们的锤炼才得以成长”，马小军如是，李天然亦如是。





《邪不压正》开拍之初曾于西安城墙取景，此番制作终了，片方很“讲究”得将电影0号拷贝带回西安，在场千人有幸成为全球首批看到成片的观众。观影结束后，“有味”、“敞亮”、“爽快”、“讲究”，是现场出现最频繁的词汇。





有“吃原著不吐原著皮”之称的姜文，此番借张北海小说《侠隐》的外壳讲述了一个“很姜文”的故事。1937年的北平依旧充斥着飞扬的荷尔蒙。一位读过原著的同学表示，“原本以为故事会聚焦北平吃的、穿的等生活场景，结果姜文用他自己的语言讲了一个更快意恩仇、更过瘾的故事”。





除了一气呵成的嗨爽观感，当天学生感触最多的便是片中幽默戏谑的台词和情节。137分钟的电影，平均每分钟都能听到一次全场爆笑。一位同学表示非常欣赏姜文电影的台词，并总结为“一本正经的胡说八道”。这也正符合片中的人物身份设定，每个人都有仇人，每个人都需要两副面孔，“笑着把人杀了”。而这种荒诞感贯穿全片，也“硬生生把小情小仇的《侠隐》拍成了一幅荒诞至极的时代晚景”。





能超越姜文的只有姜文。在保持一贯的“姜文范”外，《邪不压正》也将姜文骨子里的“浪漫”挖掘。无论是李天然（彭于晏饰）的飞檐走壁、跟踪盯梢，还是他与巧红（周韵饰）的邂逅、离别，都发生在屋顶。有女生害羞表示“希望在西安屋顶邂逅自己的李天然”。而一位交大交响乐团的同学则一口说出片中配乐的曲名，并叹服《邪不压正》对音乐的选择。

当天放映结束后，姜文空降现场，与95后们进行了一番深入浅出的交流。和他的电影一样，姜文也有着“直爽豪迈”和“浪漫幽默”两面，散发着强烈个人魅力的发言引得现场掌声不断。





放映活动当天正值“七七事变”纪念日，姜文表示《邪不压正》恰好涉及到了81年前的这段历史。他号召大家铭记历史，“记住战争的威胁依然存在”，而在他看来，“消灭战争最好的办法是用战争，而非妥协”。在影片中，无论是李天然、巧红，还是平凡的洋车夫，都以自己的行为承担着对民族的责任。





沉重的话题之外，姜文也将幽默和浪漫表现。当被问到《邪不压正》想表达的内容，他答道“自己的电影没有标准答案，不要带预设去看，人生亦是如此”。而姜文也绅士而真诚地表示，他的电影里“真正的英雄都是女人，男人是靠她们的锤炼才得以成长”，马小军如是，李天然亦如是。

编辑：hello王小羊