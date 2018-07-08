《动物世界》曝光正片片段，李易峰饰演的小镇青年郑开司化身惩恶扬善的小丑与怪物厮杀。坚守自己的郑开司抵得住背叛与欺骗，片中念白更向这个残酷人间放下狠话：“全世界都恶，老子也要善良！”





爱子心切的陌生老父亲抓住最后一根救命稻草，向一面之缘的郑开司发出求救。郑开司是否会心甘情愿地付出代价帮助一个素不相识的陌生人？究竟是人性本善还是人心难测？郑开司早已做出自己的选择——坚守自己的道，不问对错。





正如念白中说到的“老子信的道，老子自己来守”，这部年轻人必看暑期档影片所传达的主旨就是用自己的方式捍卫自己认定的真理，打破世俗约束的条条框框，无视周围人挑剔的审视目光，面对社会中的尔虞我诈与阴暗勾当，很多人难以自处而纵容接受，但郑开司能做到以一敌百并决不妥协，郁郁不得志的小镇青年也可以打一场漂亮的翻身仗。





“游戏是你们的，但是规则，老子自己定。”郑开司的态度，就是当下新青年无畏的社会观。拒绝套路，拒绝伪善，即使在让人心寒的动物世界中漂泊无依，也可以选择不与人渣为伍，只听自己心声。做自己人生的主宰，才不会在生命终止时祈求重来。郑开司究竟如何找到理想与现实的平衡点？还是要到电影院看了才知道。

编辑：hello王小羊