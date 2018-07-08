没有他，就没有蜘蛛侠和奇异博士！





1962年8月，由史蒂夫·迪特科和编剧斯坦·李联手创作，“小蜘蛛”彼得·帕克这一超级英雄形象首次在《惊奇幻想》（Amazing Fantasy）第15期登场，因为广受欢迎，这一角色在几个月后便开始推出单行本漫画，如今蜘蛛侠已经成长为漫威最具辨识度的超级英雄形象之一。





就在小蜘蛛诞生的一年后，同样由史蒂夫·迪特科和斯坦·李联手，“奇异博士”史蒂芬·斯特兰奇也在《奇异故事》（Strange Tales）第110期 （1963年7月）诞生了。







蜘蛛侠和奇异博士初次登场的漫画封面





听闻漫画家史蒂夫·迪特寇的历史，漫威在推特发布了一张蜘蛛侠的概念图表达哀悼。而“小蜘蛛”汤姆·赫兰德也发推写道：”他让那么多人如此快乐，改变了他们的生活——尤其是，我的！”





此外圣迭戈漫展，以及许多漫画家都表达了对迪特科的怀念。另有BossLogic、Aj Designs、Peter Gilmore、Tony Davidson、Jao Picart、Raichu.Copper、LF等著名画手也创作了艺术画致敬这位伟大的漫画家。

编辑：ruo