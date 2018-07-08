网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

漫威传奇漫画家史蒂夫·迪特寇去世

蜘蛛侠和奇异博士诞生于他的笔下 荷兰弟悼念

2018-07-08 17:32:25 来源：Mtime时光网

没有他，就没有蜘蛛侠和奇异博士！
　　时光网讯 与编剧斯坦·李联手创作了蜘蛛侠和奇异博士的漫威传奇漫画家史蒂夫·迪特寇（Steve Ditko）6月29被发现死于纽约的家中，享年90岁，纽约警方发布了这一消息，目前死因尚未公布。漫威官方和“小蜘蛛”汤姆·赫兰德都在今天发推表示悼念。

　　1962年8月，由史蒂夫·迪特科和编剧斯坦·李联手创作，“小蜘蛛”彼得·帕克这一超级英雄形象首次在《惊奇幻想》（Amazing Fantasy）第15期登场，因为广受欢迎，这一角色在几个月后便开始推出单行本漫画，如今蜘蛛侠已经成长为漫威最具辨识度的超级英雄形象之一。

　　就在小蜘蛛诞生的一年后，同样由史蒂夫·迪特科和斯坦·李联手，“奇异博士”史蒂芬·斯特兰奇也在《奇异故事》（Strange Tales）第110期 （1963年7月）诞生了。


蜘蛛侠和奇异博士初次登场的漫画封面

　　听闻漫画家史蒂夫·迪特寇的历史，漫威在推特发布了一张蜘蛛侠的概念图表达哀悼。而“小蜘蛛”汤姆·赫兰德也发推写道：”他让那么多人如此快乐，改变了他们的生活——尤其是，我的！”

　　此外圣迭戈漫展，以及许多漫画家都表达了对迪特科的怀念。另有BossLogic、Aj Designs、Peter Gilmore、Tony Davidson、Jao Picart、Raichu.Copper、LF等著名画手也创作了艺术画致敬这位伟大的漫画家。

   编辑：ruo

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 漫威 漫画家 去世 史蒂夫·迪特寇
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

史蒂夫·迪特寇

史蒂夫·迪特寇

Steve Ditko

职业：编剧
斯坦·李

斯坦·李

Stan Lee

职业：制作人 | 编剧

会员评论 (5)

发表

本周热读

1

100周岁生日快乐，美国队长！

1918.7.4-2018.7.4，他是最受欢迎的百岁老人

50
2018年7月4日的今天，祝贺美国队长喜提“百岁老人”称号。
2

2018上半年英美十佳院线电影出炉

漫威"黑豹"风头强劲 "帕丁顿熊2"上榜！

21
英美媒体分别评出2018年上半年最佳院线电影，口味各有差..
3

小说畅销40年，改编电影没人看？

村上春树文学曲折的电影之路

1981年处女作《且听风吟》被拍成电影，到今年10月即将上..
4

《复联3》蓝光将不包含30分钟灭霸故事？

45分钟花絮和删减场景 海量概念图发布

24
曾有传闻称《复联3》蓝光碟将附赠30分钟的灭霸起源故事..
5

《我不是药神》点映破亿提档7.5公映

曹保平黄渤姚晨赞电影“有良心有勇气”

40
《我不是药神》点映破亿，宣布将于7月5日提档上映，并以..

查看更多