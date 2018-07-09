时光网讯
由于今年“独立日”假期落在周三，因而节日效应对周末市场并未起到任何加成。上周末开画的两部新片实力尚可，但北美暑期档市场热度并未得到明显提升。迪士尼发行的漫威宇宙续作《蚁人2：黄蜂女现身》
首周登陆4200余家影院大规模开画，周末三天斩获7600万美元，如预期地空降周末票房榜首位。《蚁人2》开画成绩较前作大涨三分之一，但仍略低于业界预期
。
同为迪士尼发行的动画片《超人总动员2》
上映第四周末再收2900余万美元，连续三周占据周末榜次席。影片周末跌幅进一步收窄至四成以内，北美累计票房以突破5亿美元大关，成功改写《海底总动员2》保持的动画影史纪录
。
环球出品的科幻续集《侏罗纪世界2》
周末三天再揽收近2860万美元，让出了周末票房头把交椅。影片受新片冲击大跌过半，已成为今年第五部北美票房破3亿美元的电影。
入市的新片只能勉强抵消老片跳水后带来的市场亏空，刚刚力破6月单月纪录的北美市场在进入7月后的表现略显平淡。2018年第27个周末前12名影片累计票房报1.8亿美元，周末大盘环比只小幅回升5.2%。同时，周末市场大盘还比《蜘蛛侠：英雄归来》开画摘冠的去年同期（大盘2.01亿美元）大跌10.5%
。
截止周日，2018年暑期档累计已产出票房26.1亿美元，表现仅次于2013年历史同期，遥遥领先去年。
北美周末票房前十名 2018.07.06 - 07.08（单位：万美元）
环球的恐怖科幻片《人类清除计划4》
在独立日当天登陆全美3031家影院开画，上映首日进账930万美元（包含250万提前场收入），表现不及《侏罗纪2》和《超人总动员2》
而屈居当日票房季军。
影片上映次日受《蚁人2》
提前场冲击而大跌五成多，单日票房下滑至460万美元。这部时隔两年推出的前传性续集周末三天仅收1715万美元，创下《人类清除计划》系列最低开画表现
。
《人类清除计划4》
是系列首部的前传，讲述第一次人类清除计划之前的事情。为了把犯罪率降为1％，美国新开国元勋（NFFA）在一个与世隔绝的社区，进行偏激的社会学实验，随后将这项实验蔓延至全国。
影片首周末票房比2016年上映的《人类清除计划3》
（3150万美元）缩水了46%，这主要是由于其在独立日上映提前消耗了票房能量。这部投资仅1300万美元的系列片首周五天累计票房已达3105万美元，其最终票房将轻松突破5000万美元。
影片在烂番茄网站的媒体好评率只有53%，媒体口碑跟前两部作品不相上下。媒体评价本片“开局震撼有力，令人满意的动作戏贯穿始终”，但是“剧情处理地过于沉重，过于暴力而且套路化，逻辑漏洞也层出不穷”。影片在影院调查 CinemaScore中得到“B-”，主要观众相比前作更加“老龄化”。
路边引力发行的音乐传记片《惠特尼·休斯顿》
上周末在北美452家影院小规模首映，首周末斩获125万美元，未能挤进周末榜前十。由《拯救肯尼迪》
导演凯文·麦克唐纳执导的这部传记纪录片聚焦了昔日乐坛天后惠特尼·休斯顿的成长、家庭和婚姻，获取许多以前从未曝光的珍贵资料，并采访到一些与她亲近的人做出尖锐的发问。本片媒体评价出色，在烂番茄网站得到91%的媒体好评率，但其爆米花指数低至56%，观众口碑两极化。
“女武神”泰莎·汤普森
和艾米·汉莫
主演的科幻喜剧《抱歉打扰》
上周末起在16家大城市影院进行点映，周末三天进账71.7万美元，表现抢眼。影片讲述一个自尊心极强的黑人电话推销员刚在提升业绩方面找到了捷径，却无意发现了隐藏在公司背后的黑暗秘密的故事。《抱歉打扰》
口碑奇佳，烂番茄新鲜度高达94%，是今年评价最高的独立喜剧之一。影片点映馆均票房接近4.5万美元，有望在后续扩映中再创佳绩。