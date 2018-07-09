入市的新片只能勉强抵消老片跳水后带来的市场亏空，刚刚力破6月单月纪录的北美市场在进入7月后的表现略显平淡。2018年第27个周末前12名影片累计票房报1.8亿美元，周末大盘环比只小幅回升5.2%。同时，