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《肆式青春》“画的比新海诚更可爱”？

亮相北美最大漫展 全球首映观众反响热烈

2018-07-09 10:15:14 来源：Mtime时光网

“与新海诚做一样的事情肯定是赢不了他的，那么画新海诚没有画过的姐妹故事，我就画的可爱一点，不知道大家喜不喜欢？”面对竹内良贵的提问现场观众用掌声为他点赞。
　　时光网讯  上周末北美最大漫展Anime Expo2018在美国洛杉矶会展中心举办，国产长篇动画《肆式青春》（日本地区片名：《诗季织织》）于当地时间7月7日，在漫展最大放映厅内进行全球首映。本片承制方日本动画工作室CoMix Wave Films社长川口典孝与导演之一竹内良贵出席首映。《肆式青春》由绘梦动画创始人李豪凌、导演易小星、新海诚御用CG大师竹内良贵三人联合执导，将于8月4日中日两国同步公映。

　　Anime Expo2018作为北美最大动漫博览会，是一场汇聚全世界优质动漫游戏作品的盛会，有鉴于此，立志将国产动画推向世界的《肆式青春》将全球首映选择在此次漫展举行。作为日本动画工作室CoMix Wave Films首次承制的国产长篇动画，社长川口典孝亲自到场支持，并透露了《肆式青春》幕后关于中日合作的最大困难，虽然中日两国一衣带水，但两国的电影文化非常不同，在制作中我们最大的困难就是去理解动画里关于中国人的“普通”。

　　而竹内良贵则表示：“中日文化经验不同，对于没有体验过的事情我会感觉束手无策，制作过程中，绘梦动画的工作人员为我提供了很多帮助，在良好的互相交流中完成了作品。”

　　《肆式青春》全球首映现场吸引了世界各地2500名观众，面对现场激情的氛围，社长川口典孝非常开心的表示：“本来只是单纯的想要制作一部让中国人喜欢的中国青春故事，今天能让世界各国观众都喜欢真的太好了。”
 
　　《肆式青春》以三段温暖清新的小故事共同组成，从“衣食住行”四个方面来诉说关于一代人的青春怀念。竹内良贵执导的《小小时装秀》这一篇章中讲述的正是关于“衣”的故事，选择这样的主题还是竹内良贵亲自到广州当地取材的结果，“经过我亲自到广州实地观察，我发现原来广州是一座以衣服为贸易中心向海外开放的城市，用它为舞台，作为日本人我也能描绘中国的故事。”

　　担任新海诚御用CG多年的竹内良贵坦言，这次作为一名导演既要发挥自己为新海诚工作多年的经验，又要在这个基础上更加创新，“与新海诚做一样的事情肯定是赢不了他的，那么画新海诚没有画过的姐妹故事，我就画的可爱一点，不知道大家喜不喜欢？”面对竹内良贵的提问现场观众用掌声为他点赞。 

   编辑：hello王小羊

关键词： 肆式青春 新海诚
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