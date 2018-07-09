《我不是药神》首周票房1.93亿美元，周末三天1.52亿美元，《蚁人2》全球首周票房1.61亿美元。如果按照整周票房计算，《我不是药神》是上周的全球票房冠军，仅计算周末票房的话《蚁人2》险胜。

编辑：隐饮

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