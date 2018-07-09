时光网讯
上周末的暑期档，内地新开画的《我不是药神》
和北美新开画的《蚁人2》
独领风骚。《我不是药神》
首周票房达到惊人的1.93亿美元（12.79亿人民币），周末三天（周五至周日）票房1.52亿美元。《蚁人2》
在海外半数市场开画，全球首周票房达1.61亿美元。如果按照整周票房计算，《我不是药神》
是上周的全球票房冠军，如果仅算周末三天的票房，则《蚁人2》
以微弱优势险胜。
凭借强劲的口碑，《我不是药神》
成为内地暑期档当之无愧的票房黑马：该片在上周四7月5日首映，加上7月2日、7月3日的点映票房1.13亿元，首周票房达到12.79亿元（1.93亿美元），轻松拿下全球周票房冠军。再加上该片在6月30日、7月1日5000万元的点映成绩，《我不是药神》
目前累计票房已达13.29亿元，换算成美元则累计票房破2亿美元。
《我不是药神》
的首周成绩不仅称霸内地影市，也达到世界顶级。12.79亿的票房换算成美元约1.93亿，超过《蚁人2》
上周全球1.61亿美元的开画成绩，晋级全球周票房冠军（《我不是药神》
上周五至周日三天票房1.52亿美元，低于《蚁人2》
同期成绩）。
漫威电影宇宙第20部力作《蚁人2：黄蜂女现身》
在海外半数市场开画，海外开画表现比前作提升了45%，表现优于北美地区。影片全球首周票房达1.61亿美元，首周在41个海外市场收获8500万美元，北美收获7603万美元。
仅从票房上来看，《蚁人》
系列电影的票房，确实像电影主角的身材一样，有点弱小。如果仅计算周末三天的全球票房，《蚁人2》
以1.61亿全球票房，险胜《我不是药神》1.52亿；但如果计算整周票房，或者计算上映首周的累计票房，《我不是药神》的票房高达1.93亿美元和2亿美元，远超《蚁人2》首周1.61亿。《蚁人2》也不幸成为漫威续集电影中首部开画成绩没能拿下全球票房冠军的作品，上一次国产电影在全球市场有如此亮眼的表现，还要追溯到去年的《战狼2》。
此外，凭借《蚁人2》
的首周全球票房，MCU漫威电影宇宙全球累计票房正式突破170亿美元大关，高达170.581亿！20部作品平均票房达8.529亿美元！继续雄踞全球最赚钱系列电影！
《超人总动员2》
位居上周末全球票房榜排名第三位，全球报收6472万美元，累计票房7.73亿美元，本片在海外多个主要票仓大国和地区仍未公映，目前海外票房表现不错，全球累计票房已经升至全球年榜第4位。
帕帕Chris Pratt年度力作《侏罗纪世界2》
上周全球收获5618万美元，北美累计3.3333亿美元，海外累计7.253亿美元，全球累计已达10.586亿美元，中国内地以2.452亿美元成为本片海外最大票仓，在全球仅次于北美。该片也是今年第三部全球票房破10亿的影片。
《人类清除计划4》
上周末全球斩获2805万美元，累计4195万美元。北美首周5天收获3110万美元！表现不及前作，本片成本仅1300万。