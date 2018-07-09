《淘气大侦探》今日官宣，潘粤明加盟担当萌探主角夏洛克·地精摩斯的中文配音，同时曝光了一支潘粤明中文配音幕后特辑以及现场访谈。





潘粤明从小就爱看动画片，对于动画电影，始终抱有一份热忱，他还经常在社交网络大秀画技，对《淘气大侦探》的形象设计也大感兴趣，表示“手痒”的他今后也可能会尝试去描绘一番这样的形象。





此次在《淘气大侦探》中，潘粤明为主角夏洛克·地精摩斯献声，这个拥有一身桀骜不驯的气质、时刻充满着自信的“陶器”大侦探，在片中有着至关重要的领导作用，正是他高举着放大镜破解了一个又一个的线索，才一步步揭开着精彩跌宕的历险舞台。





能献声于如此关键的主角，无论是对其人物性格还是造型，潘粤明掩饰不住对角色的喜爱，配音时也大呼“很有感觉”。更为重要的是，夏洛克·地精摩斯英文配音约翰尼·德普也是潘粤明极为欣赏的演员，更增添了他对《淘气大侦探》的“小心轻放，爱不释手”。





并且在《白夜追凶》中潘粤明所出演的身份是刑侦警察，此次在《淘气大侦探》献声 “陶器”大萌探，对于这个“地精版本”的侦探身份的演绎也让他倍感新奇。





虽然潘粤明本人表示：“其实我配动画片的经验并不多”，“心里也挺忐忑的”，但是令人意想不到的是，《淘气大侦探》夏洛克·地精摩斯角色的整片配音工作，他在仅有一天的时间内便顺利地完成了。潘粤明在片场请假飞往录音棚，“奋战”至凌晨四点，第二天一早六点又飞回片场继续拍戏，“劳模”精神让人竖拇指。

编辑：hello王小羊