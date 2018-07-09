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西游题材动画片《小悟空》北京首映

小悟空拜八戒为师苦练木人桩 小朋友跃跃欲试

2018-07-09 10:59:45 来源：Mtime时光网

西游题材动画片《小悟空》在北京举办首映礼，在电影中小悟空拜八戒为师，苦练木人桩，蜕变为顶天立地的小英雄。现场多位小朋友跃跃欲试，来到台上在这座充气木人桩面前“比划”两招。
      时光网讯 取材自西游题材的动画电影《小悟空》将于7月14日全国公映，7月8日该片在京举办了首映礼。电影主人公小悟空惊喜亮相首映现场，他不但与孩子们欢乐互动，更为现场观众们带来神秘礼物。小悟空在现场种种暖心举动也令其秒变团宠，赢得了现场观众的喜爱。映后不少小朋友表示，自己将来要成为像小悟空一样的英雄。

      活动伊始，本片的主角小悟空在孩子们的欢呼中亮相。他走进观众席中，将随身携带的第一份礼物——鲜美的桃子分发给现场小朋友。随后小悟空在台上又向观众展示了电影中的多个道具，包括大名鼎鼎的金箍棒、八戒大师的九齿钉耙等等，小悟空在现场种种暖心举动也令其秒变团宠，赢得了现场观众的喜爱。
      
       随后，小悟空为现场观众准备的另一份大礼则是电影中的关键道具——木人桩。据了解，在电影中小悟空拜八戒为师，苦练木人桩，不仅掌握了一身技艺，更跟随八戒大师学习了“谦卑勇士之道“，从一名调皮捣蛋的熊孩子蜕变为顶天立地的小英雄。

      在现场小悟空的带领之下，多位小朋友跃跃欲试，来到台上在这座充气木人桩面前“比划”两招。在小悟空的带领之下，孩子们出拳、踢腿练得有模有样，有的小朋友甚至自创组合拳，逗得台下家长哄堂大笑。

      电影《小悟空》讲述一只来自四川动物园的金丝猴孙大森，阴差阳错的来到纽约，在八戒大师帮助下，激活体内“孙悟空”的潜能，最终得以对抗强大的邪恶力量的励志故事。

       在欢乐的首映礼结束之后，到场观众也在第一时间欣赏了电影。映后不少小朋友表示，自己将来要成为像小悟空一样的英雄；也有小观众认为电影中的关键角色——饲养员观观，让自己想起了身边的妈妈。而一旁的家长们则认为电影成长励志的主题充满正能量，这样寓教于乐的电影最适合全家人观看。

      电影《小悟空》将于2018年7月14日登陆全国院线。

   编辑：隐饮

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关键词： 小悟空 首映
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