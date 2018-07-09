吴樾点评《风速时光》体现小人物、正能量、大情怀，认可导演拍摄水平和敢做敢当的性格，他期待导演拍出更多优秀作品。





影片采用了中年李赛宁的回忆视角展开。事业稳定、家庭美满的赛宁年轻时是一名职业赛车运动员，因为年少轻狂，他的性格张扬叛逆，还因冲动犯错导致了一场交通事故，自己也身受重伤，沉入人生谷底。 为了重拾勇气，他驾车远行，途经沙漠湖水，直到与另一位女车手睿云邂逅，开始重新审视自我，最后下定决心重回赛场，在取得亚洲锦标赛的冠军后，他决定放弃赛车，开始另一种平静生活……









风速时光首映礼 演员苗阜自曝为演好这部戏，特意给自家司机放假以练车技，开着跑车在高速上疾驰的感觉让他回忆起年少时的青葱岁月，并笑称自己小脑不发达导致平衡感差，年轻的时候就骑不好摩托车，而在现场播放的影片中丝毫看不出苗阜平衡感不佳。





据悉，《风速时光》呈现了一部分当代80后的生活状态，正如片中所说，“世界上最快的不是风速，而是永远留不住的时光”。时光在走，重要的是我们如何选择。片中的主人公赛宁最终选择了放弃赛车回归平静生活，这也是当代社会大部分人会做的选择，然而夜深人静，你是否也会像赛宁一般，回想起当年的青春？据悉，电影将在7月10日腾讯独家上映。

编辑：hello王小羊