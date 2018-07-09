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动作演员吴樾助阵《风速时光》首映

"世界上最快的不是风速，而是留不住的时光"

2018-07-09 11:16:50 来源：Mtime时光网

吴樾点评《风速时光》体现小人物、正能量、大情怀，认可导演拍摄水平和敢做敢当的性格，他期待导演拍出更多优秀作品。

《风速时光》

　　时光网讯  赛车题材电影《风速时光》首映礼日前在京举行，电影由青年导演辛钊编剧、导演并担任制片人，而辛钊也曾是中国最大微电影电视平台《华夏微电影》的总制片人，《风速时光》是他个人导演的第一部长片作品。曾经主演《十七岁的单车》、《青红》《卡拉是条狗》的知名文艺片男演员李滨担任男一号，吴谨西、 陈志伟、李小胖、陈一雯、李又麟等联合主演。

　　影片采用了中年李赛宁的回忆视角展开。事业稳定、家庭美满的赛宁年轻时是一名职业赛车运动员，因为年少轻狂，他的性格张扬叛逆，还因冲动犯错导致了一场交通事故，自己也身受重伤，沉入人生谷底。 为了重拾勇气，他驾车远行，途经沙漠湖水，直到与另一位女车手睿云邂逅，开始重新审视自我，最后下定决心重回赛场，在取得亚洲锦标赛的冠军后，他决定放弃赛车，开始另一种平静生活……

　　首映现场，导演的圈中好友也纷纷到场打call，动作影星吴樾，相声演员苗阜、香港演员朱永棠都表示支持。其中吴樾点评影片体现小人物、正能量、大情怀，认可导演拍摄水平和敢做敢当的性格，他期待导演拍出更多优秀作品。导演更现场邀约吴樾合作，吴樾称期待后续合作。 

风速时光首映礼

　　演员苗阜自曝为演好这部戏，特意给自家司机放假以练车技，开着跑车在高速上疾驰的感觉让他回忆起年少时的青葱岁月，并笑称自己小脑不发达导致平衡感差，年轻的时候就骑不好摩托车，而在现场播放的影片中丝毫看不出苗阜平衡感不佳。

　　据悉，《风速时光》呈现了一部分当代80后的生活状态，正如片中所说，“世界上最快的不是风速，而是永远留不住的时光”。时光在走，重要的是我们如何选择。片中的主人公赛宁最终选择了放弃赛车回归平静生活，这也是当代社会大部分人会做的选择，然而夜深人静，你是否也会像赛宁一般，回想起当年的青春？据悉，电影将在7月10日腾讯独家上映。

   编辑：hello王小羊

关键词： 吴樾 风速时光
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