网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

《砂器》日本老牌男星加藤刚去世

享年80岁 与木下惠介&山本萨夫多次合作

2018-07-09 11:21:04 来源：Mtime时光网

出演过《砂器》《编舟记》《坂上之云》等片的日本著名演员加藤刚去世，享年80岁。


　　时光网讯 出演过《砂器》《编舟记》《坂上之云》等片的日本著名演员加藤刚去世，享年80岁。

　　加藤刚1938年2月4日生于日本静冈县，毕业于早稻田大学文学部戏剧科毕业后。1962年因休学主演电视节目《做人的条件》而成为引人注目的新秀。


《忍川》加藤刚与栗原小卷

　　加藤刚与日本著名导演木下惠介山本萨夫熊井启多次合作。出演了山本萨夫的《战争与人》《天狗党》等片，木下惠介《香华》《父亲啊！母亲啊！》《留下这个孩子》等片。


《砂器》中加藤刚饰演反派

　　1972年他与栗原小卷共同主演熊井启导演《忍川》获得成功。1974年在影片《砂器》中扮演了一个天良泯灭的钢琴家和贺英良，给中国观众留下了深刻的印象。作为20世纪80年代最早引进中国的日本电影之一，加藤刚扮演的和贺英良虽然是反派，却因英俊的容貌及娴熟的演技有着难言的魅力。



　　加藤刚大银幕最后一部作品是与绫濑遥、坂口健太郎合作的《今夜在浪漫剧场》，他在片中饰演牧野健司（坂口健太郎饰）的晚年时代。

年轻时代的加藤刚

   编辑：飒飒

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 去世 日本演员 加藤刚
关注时光网微信

相关电影/影人

加藤刚

加藤刚

Go Kato

职业：演员
砂器

砂器 (1974)

8.3

导演：野村芳太郎

主演：丹波哲郎 加藤刚

今夜在浪漫剧场

今夜在浪漫剧场 (2018)

-1.0

导演：武内英树

主演：绫濑遥 坂口健太郎

编舟记

编舟记 (2013)

8.1

导演：石井裕也

主演：松田龙平 宫崎葵

坂上之云

坂上之云 (2009)

8.8

导演：柴田岳志

主演：本木雅弘 阿部宽

显示更多∨

会员评论 (13)

发表

本周热读

1

2018上半年英美十佳院线电影出炉

漫威"黑豹"风头强劲 "帕丁顿熊2"上榜！

21
英美媒体分别评出2018年上半年最佳院线电影，口味各有差..
2

100周岁生日快乐，美国队长！

1918.7.4-2018.7.4，他是最受欢迎的百岁老人

50
2018年7月4日的今天，祝贺美国队长喜提“百岁老人”称号。
3

《我不是药神》的电影与“真实”

徐峥背后，是印度抗癌药代购第一人

在英皇电影城的首映式上，陆勇对观众说了一句沉重又轻松..
4

《复联3》蓝光将不包含30分钟灭霸故事？

45分钟花絮和删减场景 海量概念图发布

24
曾有传闻称《复联3》蓝光碟将附赠30分钟的灭霸起源故事..
5

《我不是药神》点映破亿提档7.5公映

曹保平黄渤姚晨赞电影“有良心有勇气”

40
《我不是药神》点映破亿，宣布将于7月5日提档上映，并以..

查看更多