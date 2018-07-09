2018-07-09 11:21:04 来源：Mtime时光网
编辑：飒飒
Go Kato
导演：野村芳太郎
主演：丹波哲郎 加藤刚
导演：武内英树
主演：绫濑遥 坂口健太郎
导演：石井裕也
主演：松田龙平 宫崎葵
导演：柴田岳志
主演：本木雅弘 阿部宽
验证码：
alvin_hua
30分钟前
看过砂器，暴露年龄。一路走好！
wurenchu
5小时前
沉痛悼念！
Alaneans
6小时前
开逝者的玩笑真的没素质
某年的宝贝
7小时前
电影频道看的中译版，眼睛差点哭瞎~配乐大气~后来下载又看了一遍，松本清张果然大师
Sephiroth1765583
9小时前
松本清张的沙器？
Nverland
10小时前
80岁看起来也不老啊
口含玉无敌
逝者安息！
bbliao90
11小时前
就知道评论区会有这个梗～
拎壶冲
小崔在电影传奇的砂器章节采访过加藤刚，可惜当时丹波哲郎病重没有采访成功，不过那一期的加藤嘉女儿和夫人的采访最加分
新世界077
还好儿子加藤鹰子承父业，为广大观众奉上了更精彩的影片
wooooong11小时前
傻逼
philip5200014小时前
怎么？加藤鹰把你全家弄高潮了？
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