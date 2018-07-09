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《北方一片苍茫》终极预告&海报双发

寡妇王二好神情落寞 影片魔幻与现实交织

2018-07-09 11:50:15 来源：Mtime时光网

《北方一片苍茫》曝光终极预告与终极海报。海报中，影片主人翁王二好的特写在一片苍茫的背景中显得格外吸睛，以寒冷大基调衬托出她的落寞与无奈。
       

《北方一片苍茫》终极预告

时光网讯 80后新锐导演蔡成杰执导，焦峰担任制片人，田天温新宇主演的年度最“冷”影片《北方一片苍茫》曝光终极预告与终极海报。海报中，影片主人翁王二好的特写在一片苍茫的背景中显得格外吸睛，以寒冷大基调衬托出她的落寞与无奈。预告片则通过女性第一视角，并以魔幻与现实交织的表现方式，将王二好的经历娓娓道来。

       在海报中，王二好的形象被放大呈现，她的落寞与无奈令人第一时间被人物的情绪锁定。背景中皑皑白雪覆盖的乡村荒野，不仅呈现出影片的大基调，同时也将王二好衬托得更加悲凉。

       在预告片中，不仅梳理了影片的故事脉络，同时也将王二好的人物性格更为立体呈现。农村女人王二好因三任丈夫陆续死去成了寡妇，承受着周遭人的排斥与欺负，无家可归的她只好开着车一直寻找归宿地。但是，生活上的无助并未让她就此屈服，她开始替人看病驱邪、帮助弱势群体，并且机缘巧合之下通过一系列善举改变了村民对她的态度。

       影片以魔幻与现实交织向观众叙述二好经历的种种荒诞事，同时更深层地将这个人物骨子里所具有的坚韧与独立淋漓尽致地展现。从王二好这个农村妇女身上，让人看到的是一种独特的中国式女性特质。

       影片以黑白为主，克制地使用彩色为辅，奠定了苍茫与悲凉的大基调。同时，利用大量的静态长镜头与大景别，通过客观冷静的视听语言表达为观众留足思考空间，并通过魔幻、荒诞的叙事手法，让人跟随王二好的视角走进导演蔡成杰所打造的这个光影世界当中。

       作为80后新锐导演蔡成杰的处女作，《北方一片苍茫》在此前已将海内外多项大奖收入囊中，如：第11届西宁FIRST青年电影展最佳剧情长片、最佳导演，第47届鹿特丹国际电影节“金虎奖“等，同时也获得业内的高度关注。

       据悉，电影《北方一片苍茫》将于7月20日在全国艺术电影放映联盟专线上映。

   编辑：隐饮

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关键词： 北方一片苍茫
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北方一片苍茫 (2018)

0.0

导演：蔡成杰

主演：田天 温新宇

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