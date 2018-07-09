《女先行者》根据真实历史事件改编，讲述女画家、活动家卡洛琳·韦尔登帮助原住民与权威对抗的故事。“劳模姐”杰西卡查斯坦饰演这位伟大的女性。















这是一部具有教育意义的颇为重要的影片，但其过于深沉内敛的叙事基调又易使观影者昏昏欲睡——一部真诚的历史讲座式的叙事片，但对于不熟悉故事中的种族和伦理政治背景的国际影众来说，缺少真正的吸引力。

微剧透提醒

























在电视剧的拍摄中，导演的许多工作都由编剧代为完成了，或由之前的剧集作了铺垫。在这部影片的拍摄中，怀特秉持一种“少即多”的美学观，认为收敛的气氛和基调（再加上演员的表演）已经足够推动影片情节的发展。













劳模姐和Sitting Bull的互动









山姆·洛克威尔与劳模姐讲话





然而，该片的剧情还是显得过于造作和沉滞，缺乏持续且合理的叙事方向。观影者会感到不满，他们会想要更了解影片的角色，想要更理解他们看到的故事。





来自其他媒体的影评：





“一部浪漫和自我到近乎荒唐的影片。不过，演员的表现不错，风景美到令人窒息。”——《纽约时报》





“尽管演员和幕后工作者都拥有值得尊敬的才华，但影片的故事并未能展现出应有的生命力，因此也不存在任何真正触动人心之处。”——《好莱坞报道者》





“表演精湛，影像优美，意在扫除被好莱坞电影历史化了的对美国旧西部世界的一些误解。”——《纽约观察家》





“《女先行者》突出了女主角的特质，但影片中的原住民角色依旧是肤浅的模式化形象。这部影片往正确的方向迈出了一步，但离它渴望到达的目的地尚远。”——《综艺》



