时光网洛杉矶讯 《女先行者》
是一部有趣的历史片，讲述了一个尝试在两个相互冲突的不同文化之间构建相互理解的人性之桥的故事。
这部影片也是一次教训，告诉了我们演员天赋的上限，及其在吸引电影院观众注意力方面的有限性。演技出众的杰西卡·查斯坦
出色地刻画了活动家兼画家卡洛琳·韦尔登（Caroline Weldon），她成为了Lakota原住民的支持者，这些原住民为了祖传的土地与美国政府进行了斗争。
这是一部具有教育意义的颇为重要的影片，但其过于深沉内敛的叙事基调又易使观影者昏昏欲睡——一部真诚的历史讲座式的叙事片，但对于不熟悉故事中的种族和伦理政治背景的国际影众来说，缺少真正的吸引力。
微剧透提醒
《女先行者》
由斯蒂文·奈特
编剧，苏珊娜·怀特
执导，讲述了19世纪活动家韦尔登（她出生时的名字是Catherine）的真实故事。1890年，作为肖像画家生活在布鲁克林的她，在离婚之后对Sioux部落的酋长Tatanka-Iyotanka（又名Sitting Bull，由麦克尔·格雷耶斯
饰演）产生了兴趣。
彼时的Sitting Bull生活在在立石印第安居留地，处于自我拘禁的状态。在寄给军事设施处的司令官James McLaughlin（塞伦·希德
饰演）的信件中，Catherine简单表示，相信自己将会完成自己的作品，这部画作将是给美国原住民酋长的纪念物；而这位酋长未受到正确和足够的尊重。
然而，真正迎接她的却是来自所有党派的敌意和冷漠。Silas Grove上校（山姆·洛克威尔
饰演），美国政府军的一员，在暗中破坏她的访问，而Sitting Bull本人则以令人困惑的冷漠态度对待她。不过，在1000美元（在当时是一笔巨款）的诱惑下，Sitting Bull的态度有所缓和，答应让Catherine为他画肖像。
巧合的是，在作画期间，美国政府与附近几个原住民部落之间的一项和解协约被提议了出来，而协约签订的成功与否正取决于Sitting bull对协约的态度。由于协约的条款包括在部落中设立投票制度，George Crook将军（比尔·坎普
饰演）——这位Sioux酋长在战时的老对手——便极力设法让Sitting Bull反对这一制度，迫使协约无法成功签订。如此的话，他就能从他渴求已久的残酷军事冲突中坐享渔翁之利。
首先，必须承认，《女先行者》
是一部华美的影片。摄影师Mike Eley
用他的技巧，敏感地捕捉到了空旷的自然景色和幽微迷人的自然光谱——柔软的橙色调、紫色调和各式各样的蓝色。在这一层面上，该片呈现出一种和谐的基调。即使观影者不是热爱户外运动的人，这些平和纯粹的自然影像也足以唤起他们内心深处对“大地母亲”的情感。
在电视剧的拍摄中，导演的许多工作都由编剧代为完成了，或由之前的剧集作了铺垫。在这部影片的拍摄中，怀特秉持一种“少即多”的美学观，认为收敛的气氛和基调（再加上演员的表演）已经足够推动影片情节的发展。
因此，《女先行者》
的剧情显得滞涉且程式化。Grove上校这一角色，成为了Catherine的衬托。他先是强烈反感她的存在，后来又尝试向她提出他认为可行的建议。乔治·芬顿
编写的忧郁悲伤的插曲也助长了这一倾向。然而，这部影片真正欠缺的，正是对角色更为真实的理解和更加深刻的塑造
。
演员肯定在表演上下了工夫，在某些片段的演出也很成功。麦克尔·格雷耶斯
赋予了Sitting Bull这一角色以感性和高贵——他所刻画的Sitting Bull身上有着被伤害后的优雅，一种静静的绝望，在理解了美国政府对待美国原住民的残忍方法的同时，还预见了自己族民的黑暗命运。
不过，《女先行者》
的中心角色，当然还是查斯坦饰演的女主角（影片的名字“Woman Walks Ahead”是Sitting Bull给她的称号）。Catherine有着坚韧的性格（查斯坦饰演的许多角色都具有这一特点），这正与Sitting Bull的内敛性情形成了自然的对照，而这种对照也是该片大部分情节的魅力所在。
然而，该片的剧情还是显得过于造作和沉滞，缺乏持续且合理的叙事方向。观影者会感到不满，他们会想要更了解影片的角色，想要更理解他们看到的故事。
来自其他媒体的影评：
“一部浪漫和自我到近乎荒唐的影片。不过，演员的表现不错，风景美到令人窒息。”——《纽约时报》
“尽管演员和幕后工作者都拥有值得尊敬的才华，但影片的故事并未能展现出应有的生命力，因此也不存在任何真正触动人心之处。”——《好莱坞报道者》
“表演精湛，影像优美，意在扫除被好莱坞电影历史化了的对美国旧西部世界的一些误解。”——《纽约观察家》
“《女先行者》突出了女主角的特质，但影片中的原住民角色依旧是肤浅的模式化形象。这部影片往正确的方向迈出了一步，但离它渴望到达的目的地尚远。”——《综艺》