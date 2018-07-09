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《兄弟班》首映温拿乐队大玩"抢C位"

谭咏麟钟镇涛助阵首映 分享青春叛逆往事

2018-07-09 14:53:57 来源：Mtime时光网

《兄弟班》在广州举行首映礼，众主创分享青春叛逆往事，回味友情岁月，“温拿五虎”更是现场上演“抢C位”大作战，引发全场爆笑。
       时光网讯 由导演陈友执导的热血青春喜剧电影《兄弟班》将于7月20日全国上映。7月8日，电影在广州举行首映礼，影片出品方银都机构总裁陈一奇，导演陈友，监制禤嘉珍，主演谭咏麟钟镇涛彭健新叶智强陈家乐于湉王梓轩邓加乐悉数亮相，众主创分享青春叛逆往事，回味友情岁月，“温拿五虎”更是现场上演“抢C位”大作战，引发全场爆笑。

       活动一开始，导演陈友首先上台讲述自己的拍摄初衷，是将自己与兄弟们的友情故事讲述给大家，他认为“其实我们的故事和现在的年轻人都差不多，也希望这部电影可以给大家带来一些启示”。

       片中饰演“小温拿”的陈家乐、于湉、王梓轩和邓加乐，则分享了电影的拍摄趣事，于湉表示对自己来说最大的挑战是语言，陈家乐也在一旁补充道“我们经常说粤语逗他”，邓加乐爆料自己的母亲是谭咏麟粉丝，直呼“压力很大”，王梓轩则现场展示了影片中的经典场景“野蜂飞舞”，场下尖叫声不断。

      现场最激动人心的时刻，莫过于“温拿五虎”的合体现身，几位演员此次在影片中本色出演，也赚足了观众的眼球，“温拿精神”再现引爆回忆杀。谭咏麟、钟镇涛、陈友、彭健新和叶智强花式解读流行语，钟镇涛笑称“我现在就站的是C位呀”，引发全场爆笑，几位更是玩心大起，现场演绎抢“C位”拍照诀窍，机智过招令人忍俊不禁，最终谭咏麟喜提“C位”出道。

      温拿作为华语乐坛最长青乐队，经历了将近半个世纪的风雨洗礼，也影响了几代人的梦想，现场粉丝更是送上贴心礼物，真情告白令人动容。银都机构陈一奇总裁同时也代表片方送上锦旗，“小温拿”陈家乐、于湉、王梓轩和邓加乐也推着蛋糕再次现身，祝愿温拿精神不变。

      电影将于7月20日全国上映。

   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 兄弟班
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