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《大象席地而坐》将为FIRST影展揭幕

胡波遗作完成版首次公开放映 7月21日亮相西宁

2018-07-09 16:07:07 来源：Mtime时光网

第12届FIRST青年电影展今天宣布将胡波导演《大象席地而坐》定为开幕影片，将于7月21日在西宁放映，这也是《大象席地而坐》后期全部打磨完成后的版本，首次公开放映。
　　

国际版预告

时光网讯 第12届FIRST青年电影展今天宣布将胡波导演《大象席地而坐》定为开幕影片，将于7月21日14:00在西宁银河欢乐影城放映，拉开FIRST影展十天展映的大幕。这也是《大象席地而坐》后期全部打磨完成后的版本，首次公开放映，主演章宇、摄影师范超将会抵达西宁与观众进行映后交流。

　　7月21日-7月30日，包括开闭幕影片在内的，38部竞赛入围影片，16部主题展映影片，共计56部影片将尽数在西宁与观众见面，届时会有导演及主创团队到场，与观众进行映后讨论。

　　《大象席地而坐》，有好电影具备的几乎一切元素

　　《大象席地而坐》有好电影所具备的几乎一切元素：复杂的人物，强烈的叙事，精准的调度，深沉的诗意，天生的导演，以及天才的控制力。而在它即将迎来国内首次公开放映时，也不得不考虑到那些看似设置了观影门槛的标签：艺术片，长镜头，四小时片长，还有毫不掩饰的暴力和压抑。

　　电影要做的远不是揭露和再现，而是创造一种认识世界的全新方式。

　　如果只看影像，很难想象这是一位28岁的年轻导演拍出来的电影，我们已经习惯于看到部分青年电影的粗砺影像和技术瑕疵，以至于忘记了天赋和才华可以与之对抗，并消解这些客观不足。

　　在胡波诚恳赤裸的镜头叙事中，没有那些惯见的奇观、呼喊、煽情或祈求同情分，只有阴郁却干净的画面，敏锐却内敛的艺术表达，以及一整段不加矫饰的生活本体。生活是短暂的，如果你也曾跌入深渊，就知道下坠的速度总是越来越快；生活又是无比漫长的，当电影终结于一张黑底白字的职员表，生活的狡猾才刚在无尽的虚空中现出一个轮廓。

　　电影可以表达生活短暂的残酷，当然也可以表达漫长的压抑，但胡波可能比我们想象得都更加勇敢。他把这四个“失败者”从人群中抓到镜头前，逼视、质疑、陪伴、跟随，并不是为了证实和歌颂某种无意义的绝望，尽管他大可以用特写镜头和碎片剪辑拼凑出情绪的爆点，再用一个凝固的长镜头让人看得云里雾里。我们对失败太熟悉了，对绝望也毫不陌生，电影要做的远不是揭露和再现，而是创造一种认识世界的全新方式。

　　胡波选择了更为克制和隐秘的做法。在长达四个小时的叙事中，角色几乎没有崩溃痛哭的戏份，少有的几场情绪高潮都采用了远景虚焦的拍摄，观众甚至看不清说话者的表情和动作。长镜头总是带有精准的节奏和逻辑，依稀可见贝拉·塔尔巅峰时期的神韵，那种凭借剪辑都难以呈现的呼吸感和心跳感，只靠一个晃晃悠悠的手持镜头就尽数呈现在影片当中。极具风格的影像表达和人物境遇高度统一，直到开往满洲里的大巴车在夜幕中亮起车灯，寒冷的东北郊外传来热带大象的鸣叫，我们才恍然发觉，这四个悲惨成一滩烂泥的角色，其实仍在以希望看待世界。

　　希望很渺茫，也很荒诞，在人生荒原上，绝望的嘶鸣中，希望是否会遮上耳朵，可以去《大象席地而坐》的影像中感受。谁又不是在死气沉沉的荒原上行走呢？但是，如果你在寂静中等得足够久，就能听见大象的悲鸣，如果你在黑暗中陷得足够深，就能看见远处的微光。

　　从制作完成，到迎来国内首次公开放映，《大象席地而坐》的回音来得格外缓慢和悠长。但无论是否及时，回音终会到来，当灯光暗下，银幕亮起，曾在胡波眼中出现的微光也会出现在每一位观众的眼中。7月21日，请来到西宁，来到FIRST影展开幕影片放映现场，带上你的生命感受和思考来到影像中。

   编辑：Joker

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 大象席地而坐
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