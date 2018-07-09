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《狄仁杰之四大天王》IMAX品牌海报曝光

提升视听体验 打造更精彩银幕奇观

2018-07-09 16:03:20 来源：Mtime时光网

片中有大量精彩激烈的动作场面，加上徐克通过特效技术细致展现神秘大唐的奇景异象，使《狄仁杰之四大天王》成为值得观众期待的视听盛宴。

《狄仁杰之四大天王》IMAX品牌海报

　　由徐克执导的年度大片《狄仁杰之四大天王》即将于7月27日以IMAX 3D格式在全国超五百家IMAX影院公映。作为“狄仁杰”系列的最新篇章，影片继承了前作神秘诡谲，突破想象的影像风格，打造出更精彩的银幕奇观。而通过IMAX高清高亮的超大银幕以及震撼人心的音响系统，《狄仁杰之四大天王》的视听效果将加倍绽放魅力。IMAX今天特别发布一款IMAX品牌海报为影片的上映预热，这也是首款以华语电影为主题的IMAX品牌海报。

　　《狄仁杰之四大天王》融合侦探、悬疑、动作等热门元素，经过将近五年的精心打磨，成本投入巨大，是视听体验震撼的大制作电影。在片中，狄仁杰不仅要破解“天王移魂”的离奇案件，还要应对野心勃勃的武则天的威逼利诱，多方势力的角逐复杂激烈，剧情故事悬念重重、引人入胜。导演徐克发挥其一贯的丰富想象力，片中的特效场景脑洞大开又精细真实，堪称徐克电影特效的巅峰，此前物料中出现的巨型“天王”、有无数触手的怪物、复生的殿柱金龙等令人啧啧称奇。群星飙戏也是一大看点，影片阵容集结赵又廷、冯绍峰、林更新、阮经天、马思纯等实力偶像，更有刘嘉玲继续饰演武则天，各方势力既有合作又有矛盾，群星之间有大量火花四射的对手戏。此外，片中还有大量精彩激烈的动作场面，加上徐克通过特效技术细致展现神秘大唐的奇景异象，使《狄仁杰之四大天王》成为值得观众期待的视听盛宴。

　　《狄仁杰之四大天王》经由IMAX专利的数字原底翻版(DMR)技术转制为IMAX 3D版本，为观众呈现具有符合IMAX观影体验标准的无与伦比的影音品质。这是徐克导演第五次与IMAX合作，也是“狄仁杰”系列二度亮相IMAX影院。对于主打视听体验的《狄仁杰之四大天王》，IMAX水晶般清澈的影像、量身定制的IMAX影院设计以及强大的音响系统，将带来加倍震撼的视听效果，为观众营造极具身临其境效果的沉浸式体验。

   编辑：边界

关键词： 狄仁杰之四大天王 IMAX
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狄仁杰之四大天王

狄仁杰之四大天王 (2018)

0.0

导演：徐克

主演：赵又廷 冯绍峰

徐克

徐克

Hark Tsui

职业：导演 | 制作人

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