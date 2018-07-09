继著名导演波兰斯基被奥斯卡以“污点成员”的理由被除名评委会成员名单后，其妻子法国女演员艾玛纽尔·塞尼耶，严词拒绝了奥斯卡主办方美国电影艺术与科学学院的加入邀请。

时光网讯 法国女演员 法国女演员 艾玛纽尔·塞尼耶 拒绝了奥斯卡主办方美国电影艺术与科学学院(Academy Of Motion Pictures Arts And Sciences)的加入邀请，称这是“一种侮辱”——５月份，该学院开除了她的丈夫、导演 罗曼·波兰斯基







艾玛纽尔·塞尼耶与丈夫罗曼波兰斯基





艾玛纽尔·塞尼耶以措辞严厉的公开信回复道：“该学院可能认为我已经是一个没有骨气、攀炎附势的女演员，以至于我会忘记我29年前嫁给了这个世界上最伟大的导演之一。我爱他，他是我的丈夫，也是我孩子的父亲。他被驱逐得像个贱民。然而，这些无名的学者却认为我应该在他被之后（去顺势）‘登上荣耀的台阶’？这是令人难以忍受的虚伪！这个邀请是一种侮辱，我再也不能保持沉默了，你们说要保

护女性，这实际上是对我的冒犯。“







夫妇出席活动 上个月，美国电影艺术科学学院为提升女性及有色人种在学院的比例，新邀请加入了928名新成员。其中刘德华、金城武、张艾嘉、黄经汉也郝然在列。













在谈到学院以邀请更多女性加入学院的为目的时，塞尼耶写道：”我一直是个女权主义者。但我怎么能忽视这样一个事实：几周前，学院为了安抚时代精神，驱逐了我的丈夫罗曼·波兰斯基-也就是授予他奥斯卡奖的那所学院。这真是一个奇怪的失忆症！“





最后，塞尼耶在末尾重申：“至于学院的成员们，我只有一件事要对他们说：我不会加入你们的”