《蚁人2》上映五天累计观影人次262万，很快将赶超前作《蚁人》的284万最终观影人次，并将助力漫威电影在韩国累计观影人次突破一亿。









截止目前，共有19部漫威电影在韩国上映，总观影人次约为9500万，《蚁人2》很可能将助力这一数字突破一亿。





上周冠军、本土科幻动作片《魔女》以45万观影人次退居次席，该片上映两周累计观影人次达179万。





《思悼》导演李濬益的新作《边山》与《蚁人2》同日开画，周末以18万观影人次位列第三。该片讲述了由朴政玟饰演的乐天派无名说唱歌手学秀回到家乡边山，偶遇小学同学善美（金高银 饰）后发生的一连串笑泪交织的故事。目前该片在NAVER的观众评分8.42，专家评分6.5。



聚焦说唱歌手故事的《边山》首周上榜第三

















7月6日-7月8日（2018年第27周）末票房统计数据排名 （观众数单位：万人次/票房单位：亿韩元）







本周新片：



