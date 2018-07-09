《蚁人2》
首周末在韩国1775块银幕上映，周末三天动员192万观影人次，无悬念登顶韩票房冠军。该片上映五天累计观影人次262万，很快将赶超前作《蚁人》的284万最终观影人次。而这一首周票房成绩，还赶超了《银河护卫队2》的172万观影人次和《雷神3：诸神黄昏》的221万观影人次。
截止目前，共有19部漫威电影在韩国上映，总观影人次约为9500万，《蚁人2》很可能将助力这一数字突破一亿。
上周冠军、本土科幻动作片《魔女》以45万观影人次退居次席，该片上映两周累计观影人次达179万。
《思悼》导演李濬益的新作《边山》与《蚁人2》同日开画，周末以18万观影人次位列第三。该片讲述了由朴政玟饰演的乐天派无名说唱歌手学秀回到家乡边山，偶遇小学同学善美（金高银 饰）后发生的一连串笑泪交织的故事。目前该片在NAVER的观众评分8.42，专家评分6.5。
聚焦“关釜裁判”的慰安妇题材影片《她的故事》
上映12天累计观影人次仅有27万8361人次，本周排名第六。虽然去年同类题材《我能说》
票房成绩喜人，但《她的故事》并没能延续同样的热度，身处暑期档国内外各种商业大片的夹缝中更是步履维艰。该片目前在NAVER的观众评分高达9.62，给出10分的观众占比高达82%。
《侏罗纪世界2》
较上周名次暴跌至第八位，累计观影人次达到564万。《边境杀手2》
从首周的第六名落至本周的第九位，在韩国上映两周，累计观影人次仅有20万。
今年韩国本土电影票房最高的《毒战》
首度跌出票房前十，直落至23位，累计观影人次定格在506万人次。
7月6日-7月8日（2018年第27周）末票房统计数据排名
（观众数单位：万人次/票房单位：亿韩元）
本周新片：
本周的重头新片为巨石强森的新作《摩天营救》，该片将于7月11日在韩国上映；马特·达蒙主演的《迷镇凶案》
、妮可·基德曼领衔的《圣鹿之死》
都将在本周与韩国观众见面；此外，韩国恐怖片《窃窃私语》
也将于7月13日正式上映。