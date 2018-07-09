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漫威电影韩国累计观影人次将破1亿

《蚁人2》首周强势登顶 《思悼》导演新片首周第三

2018-07-09 17:11:32 来源：Mtime时光网

《蚁人2》上映五天累计观影人次262万，很快将赶超前作《蚁人》的284万最终观影人次，并将助力漫威电影在韩国累计观影人次突破一亿。

《蚁人2》韩国周末票房强势登顶

　　时光网讯 《蚁人2：黄蜂女现身》7月4日在韩国正式上映，首周以192万观影人次强势登顶周末票房冠军。上周登顶的本土科幻动作片《魔女》退居次席，李濬益导演的新作《边山》首周上榜第三。

　　《蚁人2》首周末在韩国1775块银幕上映，周末三天动员192万观影人次，无悬念登顶韩票房冠军。该片上映五天累计观影人次262万，很快将赶超前作《蚁人》的284万最终观影人次。而这一首周票房成绩，还赶超了《银河护卫队2》的172万观影人次和《雷神3：诸神黄昏》的221万观影人次。

　　截止目前，共有19部漫威电影在韩国上映，总观影人次约为9500万，《蚁人2》很可能将助力这一数字突破一亿。

　　上周冠军、本土科幻动作片《魔女》以45万观影人次退居次席，该片上映两周累计观影人次达179万。

　　《思悼》导演李濬益的新作《边山》与《蚁人2》同日开画，周末以18万观影人次位列第三。该片讲述了由朴政玟饰演的乐天派无名说唱歌手学秀回到家乡边山，偶遇小学同学善美（金高银 饰）后发生的一连串笑泪交织的故事。目前该片在NAVER的观众评分8.42，专家评分6.5。

聚焦说唱歌手故事的《边山》首周上榜第三

　　本土系列续作《侦探2》较上周下降两个位次排名第四，累计观影人次306万。中国动画电影《潜艇总动员：时光宝盒》较上周逆袭至票房榜第五位。

　　聚焦“关釜裁判”的慰安妇题材影片《她的故事》上映12天累计观影人次仅有27万8361人次，本周排名第六。虽然去年同类题材《我能说》票房成绩喜人，但《她的故事》并没能延续同样的热度，身处暑期档国内外各种商业大片的夹缝中更是步履维艰。该片目前在NAVER的观众评分高达9.62，给出10分的观众占比高达82%。

　　《侏罗纪世界2》较上周名次暴跌至第八位，累计观影人次达到564万。《边境杀手2》从首周的第六名落至本周的第九位，在韩国上映两周，累计观影人次仅有20万。

　　今年韩国本土电影票房最高的《毒战》首度跌出票房前十，直落至23位，累计观影人次定格在506万人次。

7月6日-7月8日（2018年第27周）末票房统计数据排名
（观众数单位：万人次/票房单位：亿韩元）


本周新片：

　　本周的重头新片为巨石强森的新作《摩天营救》，该片将于7月11日在韩国上映；马特·达蒙主演的《迷镇凶案》、妮可·基德曼领衔的《圣鹿之死》都将在本周与韩国观众见面；此外，韩国恐怖片《窃窃私语》也将于7月13日正式上映。

   编辑：ruo

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 韩国票房 蚁人2 边山
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