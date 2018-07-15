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火爆恒久远！《虎胆龙威》30周年

动作英雄布鲁斯威利斯一战封神

2018-07-15 07:49:32 来源：Mtime时光网

导语

威利斯不是第一人选

默多克特批片酬500万美元

配乐致敬《发条橙》

拍完戏布鲁斯·威利斯差点失聪

《虎胆龙威》续集谈

第四部麦克莱恩变成超级英雄

时光网友精彩点评

“他比007兰博平易近人”

策划/制作：Mtime时光网
时间是检验经典影片的一个重要标准，希望好莱坞今后还能继续出现像《虎胆龙威》一样精彩的作品，而不是续集满天飞。

　　时光网特稿 中国有句古话说：“三十年河东，三十年河西。”三十年会有很多事物发生改变，但有些好电影会历久弥新，越看越好看。就比如《虎胆龙威》，正值影片北美公映30周年，这部电影彻底改变了布鲁斯·威利斯的演艺生涯，也改变了当时好莱坞动作明星的格局，影响力至今不衰。就连道恩·强森即将公映的新片《摩天营救》也受到了《虎胆龙威》影响，导演曾表示影片的故事架构受到了《虎胆龙威》的启发。

预告片

　　1988年7月15日北美公映的《虎胆龙威》最终累计收入票房8300万美元，海外票房5775万美元，合计1.4亿美元。《虎胆龙威》1988年北美票房榜单中排名第七，影片的成本是2800万美元，属于高回报的商业片，无怪乎后来续集一拍再拍，成为布鲁斯·威利斯主演的王牌系列，每次他遇到事业瓶颈的时候，《虎胆龙威》系列就要出现了。

　　今天再来回顾《虎胆龙威》，如果是年轻观众第一次看这部电影，会觉得这部电影没有特效和太多的场面，有的或许只是一个紧张刺激的故事内核。其实也正是凭借这个精彩的故事内核，才能让《虎胆龙威》经受住时间的考验，即便是过了几十年，精彩程度也没有打折扣。

　　反观近些年的好莱坞特效大片，特效很炫酷，各种爆破翻车的大场面也层出不穷，但能被人记住和称道的故事情节真的是少之又少，像《虎胆龙威》这样注重情节的硬核动作片，在今天的好莱坞已经罕见了。

　　现在，就来说一说《虎胆龙威》这部经典影片台前幕后的故事吧。

作者：崔汀   编辑：汀

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[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 虎胆龙威 幕后揭秘 布鲁斯·威利斯

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