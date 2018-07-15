时间是检验经典影片的一个重要标准，希望好莱坞今后还能继续出现像《虎胆龙威》一样精彩的作品，而不是续集满天飞。









预告片 1988年7月15日北美公映的《虎胆龙威》最终累计收入票房8300万美元，海外票房5775万美元，合计1.4亿美元。《虎胆龙威》1988年北美票房榜单中排名第七，影片的成本是2800万美元，属于高回报的商业片，无怪乎后来续集一拍再拍，成为布鲁斯·威利斯主演的王牌系列，每次他遇到事业瓶颈的时候，《虎胆龙威》系列就要出现了。





今天再来回顾《虎胆龙威》，如果是年轻观众第一次看这部电影，会觉得这部电影没有特效和太多的场面，有的或许只是一个紧张刺激的故事内核。其实也正是凭借这个精彩的故事内核，才能让《虎胆龙威》经受住时间的考验，即便是过了几十年，精彩程度也没有打折扣。





反观近些年的好莱坞特效大片，特效很炫酷，各种爆破翻车的大场面也层出不穷，但能被人记住和称道的故事情节真的是少之又少，像《虎胆龙威》这样注重情节的硬核动作片，在今天的好莱坞已经罕见了。





现在，就来说一说《虎胆龙威》这部经典影片台前幕后的故事吧。



