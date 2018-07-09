《与神同行2》曝光正式预告，主演悉数回归，影片将于8月1日上映，港台地区将引进。

时光网讯 韩国票房神话《与神同行》续集《与神同行2：因与缘》首曝正式预告， 河正宇、朱智勋、金香起、马东锡、李政宰、金东旭、都暻秀等主演回归，但在续集中将不能再看到车太贤的身影。





影片正式海报

故事将围绕河正宇、朱智勋和金香奇饰演的三位阴间使者展开，故事接上集，为了完成阎罗王（李政宰饰）的要求，解怨脈（朱智勋饰）、德春（金香起饰）与凶悍的城主神（马东锡饰）展开了大决斗。江林（河正宇饰）也开始寻找秀鸿意外死亡的真相，而与其同时，他们生前的悲剧也将被逐一揭开…





作为《与神同行：罪与罚》的续集，这部影片与第一部套拍完成。后者于2017年12月正式在韩国上映，最终累计观影人次达到1441万，仅次于《鸣梁海战》（1700万人次）位列韩国历年票房榜第二位。



