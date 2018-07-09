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《与神同行2：因与缘》首曝正式预告

原班人马回归 地狱使者生前悲剧将被揭开

2018-07-09 22:14:08 来源：Mtime时光网

《与神同行2》曝光正式预告，主演悉数回归，影片将于8月1日上映，港台地区将引进。

　　时光网讯　韩国票房神话《与神同行》续集《与神同行2：因与缘》首曝正式预告，河正宇、朱智勋、金香起、马东锡李政宰金东旭、都暻秀等主演回归，但在续集中将不能再看到车太贤的身影。


影片正式海报

　　故事将围绕河正宇、朱智勋和金香奇饰演的三位阴间使者展开，故事接上集，为了完成阎罗王（李政宰饰）的要求，解怨脈（朱智勋饰）、德春（金香起饰）与凶悍的城主神（马东锡饰）展开了大决斗。江林（河正宇饰）也开始寻找秀鸿意外死亡的真相，而与其同时，他们生前的悲剧也将被逐一揭开…


　　作为《与神同行：罪与罚》的续集，这部影片与第一部套拍完成。后者于2017年12月正式在韩国上映，最终累计观影人次达到1441万，仅次于《鸣梁海战》（1700万人次）位列韩国历年票房榜第二位。


　　影片将于8月1日韩国上映，并将于8月8日登陆台湾，8月9日在香港公映。

   编辑：詹

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 与神同行
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