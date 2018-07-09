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刘嘉玲看《阿修罗》预告直起鸡皮疙瘩

电影首映 与吴磊梁家辉“三头合体”打天

2018-07-09 23:41:13 来源：Mtime时光网

电影《阿修罗》首映，对于本片视效，吴磊表示“非常震撼”，刘嘉玲坦言“看完预告直起鸡皮疙瘩”，梁家辉更大呼“视听震撼，决不可错过”。

终极预告片

　　时光网讯   电影《阿修罗》今天在人民日报社学术报告厅举办了首映发布会，在现场播放完预告片后，阿修罗王三头饰演者吴磊梁家辉刘嘉玲畅言阿修罗王邪恶，但也有人性存在，期望大家看过片后再做定论。而对于本片视效，吴磊表示“非常震撼”，刘嘉玲坦言“看完预告直起鸡皮疙瘩”，梁家辉更大呼“视听震撼，决不可错过”。

　　据悉，《阿修罗》涉及六界，天界、阿修罗界、人界、魔兽界、饿灵界和炼狱界。其中天界主导着善恶循环的生命循环“自然法则”，而在阿修罗界中，三头阿修罗王信奉“欲望至上”的生命循环法则。阿修罗人坚信“欲望越强盛，越能获得物质和精神财富”。

　　六界之中，生命遵循着天界的“自然法则”循环，阿修罗王为所欲为的举动已注定他将循环至炼狱深渊，为了永远成为王，并且六界称王，他势必要行打天之举，破坏“自然法则”而将“欲望法则”推及六界。百年前，阿修罗王攻天失败，吴磊饰演的洞察之头循环到人界，本片中，三头欲王就是为了寻找到洞察之头，并与之合体，方能发动打天之战。

　　但阿修罗界中，仍有坚信善恶循环的“自然法则”的人，他们组成了叛军共同抵抗阿修罗王，包括“将领”张艺上、“后勤”明道、还有“愤恨”董琦、图卡，组成了阻止阿修罗王的壁垒。
 
　　从中国古代至今，几乎所有故事中天界一直都是升级版的人间。天庭等级森严，神仙仙法通天却也颇受桎梏，甚至不少仙人因为遵从心中善爱而被处罚，极大的泯灭了人性中的善爱。在本次发布会上，监制、制片人杨真鉴坦言，天界的设定打破了以往的传统，成为所有善与爱的化身，即“爱之源”。天界是世间所有人内心至善与至爱的集合映照，每个生灵所行的善举并不会消散，而是聚合在宇宙中的某处，成为所有善良的人的庇护。

　　设定虽好，但呈现却成为难题。导演张鹏表示：“为了让这种设定完美呈现，主创人员数次开会，几番讨论，终于选定用光影形式呈现。运用六块LED大屏打造至爱天界。研发软件、拍摄系统难度虽大，但最终将影像呈现后，主创团队人人满意。”
 
　　在这种全新的天界设定之下，阿修罗王打天之举看似是摧毁有形的天界，实则是毁灭无形的人心。作为阿修罗王的欲望之头扮演者，梁家辉在发布会上也直言阿修罗王就是人类，打天就是在攻打人类心中的真善美。坏事做尽的人必然会受到惩罚，现场他也笑对谋略之头扮演者刘嘉玲说看电影时别哭，因为自己在破坏真善美。

   编辑：hello王小羊

关键词： 阿修罗 首映
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