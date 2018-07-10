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新卡司宣布加盟"蜘蛛侠2"饰重要角色

喜剧明星斯穆夫加入 杰克吉伦哈尔饰反派

2018-07-10 08:11:55

《蜘蛛侠：远离故乡》曝新卡司，喜剧明星JB·斯穆夫将加盟。目前他饰演的具体角色暂且未知，但是一个重要的角色。


　　时光网讯 《蜘蛛侠：远离故乡》曝新卡司，喜剧明星JB·斯穆夫将加盟。目前他饰演的具体角色暂且未知，据知情人士透露，是一个重要的角色。

　　他也成为继杰克·吉伦哈尔之后第二个新加盟的演员，出演邪恶六人组中的神秘客，这也意味着下一部蜘蛛侠电影中至少会有两个反派登场。


据悉杰克吉伦哈尔将加盟

　　JB·斯穆夫是HBO剧集《抑制热情》的固定班底，他参演的《德鲁大叔》正在北美上映中，另外他还参演过《法律与秩序》《灵书妙探》等众多影视剧。


JB·斯穆夫在《抑制热情》中（左）

　　据悉《蜘蛛侠：远离故乡》的故事发生在夏天，讲述彼得·帕克过暑假和朋友们一起去欧洲玩耍经历的冒险。汤姆·赫兰德继续领衔主演，“梅姨”玛丽莎·托梅、“秃鹰”迈克尔·基顿、好基友“内德”雅各·巴塔伦、同学“MJ”赞达亚悉数回归。


片场照

　　《蜘蛛侠：远离故乡》目前正在伦敦拍摄中，这是“蜘蛛侠”电影第一次发生在美国以外的地方。影片已将档期定于2019年7月5日，在《复仇者联盟4》之后上映，小蜘蛛“死而复生”的问题应当已经得到解答。

   编辑：SaSa

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 蜘蛛侠2 演员 卡司 续集 漫威
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蜘蛛侠：远离故乡

蜘蛛侠：远离故乡 (2019)

0.0

导演：乔·沃茨

主演：汤姆·赫兰德

JB·斯穆夫

JB·斯穆夫

J.B. Smoove

职业：编剧
杰克·吉伦哈尔

杰克·吉伦哈尔

Jake Gyllenhaal

职业：演员 | 制作人
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