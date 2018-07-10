“老兰多”比利·迪·威廉姆斯确认将回归《星球大战9》。他曾打趣《游侠索罗》中年轻版兰多饰演者唐纳德·格洛沃：“没人能像我这么酷。”

















《游侠索罗》中年轻版兰多由唐纳德·格洛沃饰演





威廉姆斯还曾透露，他跟年轻版兰多的扮演者唐纳德·格洛沃见过面。他还以开玩笑的形式打趣说：“没有人能像我那么酷吧。这事可不容易做到。”可见与这个角色的联结颇深。





威廉姆斯饰演的兰多



