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《星球大战9》81岁老兰多饰演者回归

比利·迪·威廉姆斯：没人能像我这么酷

2018-07-10 09:01:05 来源：Mtime时光网

“老兰多”比利·迪·威廉姆斯确认将回归《星球大战9》。他曾打趣《游侠索罗》中年轻版兰多饰演者唐纳德·格洛沃：“没人能像我这么酷。”


　　时光网讯 “老兰多”比利·迪·威廉姆斯确认将回归“星战”宇宙，他将在下部《星球大战》系列电影《星球大战9》中饰演兰多·卡瑞辛。

　　现年81岁的比利·迪·威廉姆斯曾在《星球大战》正传三部曲中扮演兰多。在最新外传电影《游侠索罗》中，唐纳德·格洛沃出演年轻时的兰多·卡瑞辛。早前威廉姆斯就对媒体表示“还未与这个角色说再见”，暗示还有可能会在《星球大战》宇宙中再度现身。


《游侠索罗》中年轻版兰多由唐纳德·格洛沃饰演

　　威廉姆斯还曾透露，他跟年轻版兰多的扮演者唐纳德·格洛沃见过面。他还以开玩笑的形式打趣说：“没有人能像我那么酷吧。这事可不容易做到。”可见与这个角色的联结颇深。

威廉姆斯饰演的兰多

　　《星球大战9》7月末将正式开拍，前两部的主演黛茜·雷德利约翰·波耶加、亚当·德莱弗、奥斯卡·伊萨克将集体回归新“星战三部曲”的完结篇章，《美国谍梦》女星凯丽·拉塞尔也有望加盟。该片已定档2019年圣诞季在北美公映。

   编辑：SaSa

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关键词： 星战 兰多 回归 星战9
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