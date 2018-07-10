时光网讯
内地观众翘首期待《蚁人2：黄蜂女现身》
档期宣布时，分享几条漫威电影宇宙最新信息：
1.《复仇者联盟3：无限战争》
7月31日发行数字版，DVD和蓝光则在8月14日发行；
3.漫威CEO透露：《复联3》
中灭霸的响指同样会让动物灰飞烟灭，MCU的影片已计划到2024年。
《复仇者联盟3》蓝光花絮内容列表（以最终销售为准）
罗素兄弟开场介绍（1:31）
笑场集锦（2:03）
制作特辑
瓦坎达大战（10:57）
泰坦星大战（9:33）
灭霸帝国（6:32）
新团队（5:06）
父亲的决定（4:03）
删减片段
幸福的价值观（1:24）
猎捕灵魂宝石（1:25）
银河护卫队调整到最佳状态（3:20）
国外网友Bosslogic绘制的《复联4》饭制海报
漫威影业CEO凯文·费奇
近日对外媒表示：“我们开始剪辑了，我和罗素兄弟这几周都在剪辑室工作，这节奏比往常还要快一些。以前距离影片上映前10个月，剧组可能还在补拍呢。明年3月《惊奇队长》
上映，5月紧接着就是《复联4》，一切紧锣密鼓。”
国内外已有海量对于《复联4》的剧情猜测，对此罗素兄弟和编剧Stephen McFeely以及Christopher Markus表示，没人真正知道《复联4》的结局安排。对此，漫威粉丝的反应是：这几位是在虚张声势，毕竟这么容易被粉丝猜到，漫威电影宇宙大编剧颜面何存？当然，也不排除《复联4》真的会出乎所有人意料，如果这样也是观众幸事。
《复联3》结尾灭霸的响指湮灭了半个宇宙，尤其是蜘蛛侠的“死亡”让很多观众感到愤怒，甚至有网友抗议说，难道地球上的猫、狗等宠物也灭掉一半吗？对此凯文·费奇表示：“没错，是所有生命都灭掉一半”。
虽然这些都是虚构故事，但“灭霸响指“”俨然已成文化现象，有人入戏太深有人则是假装入戏太深，著名社交媒体Subreddit上有个“灭霸没有错”的板块，已累计到30万网友加盟。近日这个板块的版主决定随机踢掉一半网友，就像灭霸打响指一般，活动结束甚至会附上罗素兄弟的祝福以及乔什·布洛林录制的灭霸响指视频
城会玩！