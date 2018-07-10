











《复联4》蓝光预售封面





《复仇者联盟3》蓝光花絮内容列表（以最终销售为准）

罗素兄弟开场介绍（1:31） 笑场集锦（2:03）

制作特辑

瓦坎达大战（10:57） 泰坦星大战（9:33） 灭霸帝国（6:32） 新团队（5:06） 父亲的决定（4:03）

删减片段

幸福的价值观（1:24） 猎捕灵魂宝石（1:25） 银河护卫队调整到最佳状态（3:20）





国外网友Bosslogic绘制的《复联4》饭制海报









猫猫狗狗也下得了手，灭霸你不是人！





《复联3》结尾灭霸的响指湮灭了半个宇宙，尤其是蜘蛛侠的“死亡”让很多观众感到愤怒，甚至有网友抗议说，难道地球上的猫、狗等宠物也灭掉一半吗？对此凯文·费奇表示：“没错，是所有生命都灭掉一半”。





灭霸乔什·布洛林裸身打响指 虽然这些都是虚构故事，但“灭霸响指“”俨然已成文化现象，有人入戏太深有人则是假装入戏太深，著名社交媒体Subreddit上有个“灭霸没有错”的板块，已累计到30万网友加盟。近日这个板块的版主决定随机踢掉一半网友，就像灭霸打响指一般，活动结束甚至会附上罗素兄弟的祝福以及乔什·布洛林录制的灭霸响指视频





城会玩！



