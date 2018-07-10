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《复联3》月底发蓝光《复联4》已开始剪辑

今日份漫威新闻：灭霸响指也灭掉了一半动物

2018-07-10 09:56:30 来源：Mtime时光网

《复联3》的数字版和蓝光马上就要发售，想重温的朋友注意了。《复联4》已开始剪辑，距离上映还有10个月。

　　
　　时光网讯 内地观众翘首期待《蚁人2：黄蜂女现身》档期宣布时，分享几条漫威电影宇宙最新信息：

　　1.《复仇者联盟3：无限战争》7月31日发行数字版，DVD和蓝光则在8月14日发行；

　　2.《复仇者联盟4》已开始剪辑好几个星期了，进度比想象中要快。

　　3.漫威CEO透露：《复联3》中灭霸的响指同样会让动物灰飞烟灭，MCU的影片已计划到2024年。

《复联4》蓝光预售封面

《复仇者联盟3》蓝光花絮内容列表（以最终销售为准）

罗素兄弟开场介绍（1:31）
笑场集锦（2:03）

制作特辑

瓦坎达大战（10:57）
泰坦星大战（9:33）
灭霸帝国（6:32）
新团队（5:06）
父亲的决定（4:03）

删减片段

幸福的价值观（1:24）
猎捕灵魂宝石（1:25）
银河护卫队调整到最佳状态（3:20）

国外网友Bosslogic绘制的《复联4》饭制海报

　　漫威影业CEO凯文·费奇近日对外媒表示：“我们开始剪辑了，我和罗素兄弟这几周都在剪辑室工作，这节奏比往常还要快一些。以前距离影片上映前10个月，剧组可能还在补拍呢。明年3月《惊奇队长》上映，5月紧接着就是《复联4》，一切紧锣密鼓。”

　　国内外已有海量对于《复联4》的剧情猜测，对此罗素兄弟和编剧Stephen McFeely以及Christopher Markus表示，没人真正知道《复联4》的结局安排。对此，漫威粉丝的反应是：这几位是在虚张声势，毕竟这么容易被粉丝猜到，漫威电影宇宙大编剧颜面何存？当然，也不排除《复联4》真的会出乎所有人意料，如果这样也是观众幸事。

猫猫狗狗也下得了手，灭霸你不是人！

　　《复联3》结尾灭霸的响指湮灭了半个宇宙，尤其是蜘蛛侠的“死亡”让很多观众感到愤怒，甚至有网友抗议说，难道地球上的猫、狗等宠物也灭掉一半吗？对此凯文·费奇表示：“没错，是所有生命都灭掉一半”。

　　

灭霸乔什·布洛林裸身打响指

虽然这些都是虚构故事，但“灭霸响指“”俨然已成文化现象，有人入戏太深有人则是假装入戏太深，著名社交媒体Subreddit上有个“灭霸没有错”的板块，已累计到30万网友加盟。近日这个板块的版主决定随机踢掉一半网友，就像灭霸打响指一般，活动结束甚至会附上罗素兄弟的祝福以及乔什·布洛林录制的灭霸响指视频

       城会玩！

   编辑：小火

关键词： 复联3 复联4 灭霸 漫威电影宇宙
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