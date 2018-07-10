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《爵迹2》之后，《新乌龙院》也撤档了

片方解释：由于技术原因无法如期上映

2018-07-10 09:38:31 来源：Mtime时光网

原定本周五首映，《新乌龙院之笑闹江湖》临时宣布由于技术原因无法如期上映。


     时光网讯 日前，原定7月13日上映的喜剧电影《新乌龙院之笑闹江湖》宣布，由于技术原因无法如期上映，新定上映日期将择日公布。

      《新乌龙院》取材自敖幼祥的漫画《乌龙院》，由朱延平执导，王宁孔连顺王智吴孟达梁超等主演。

      进入暑期档以来，国产电影之间的竞争愈发激烈，尤其是徐峥等主演的《我不是药神》凭借超高口碑占据了巨大的市场份额，同期影片的生存境遇堪称艰难。

      此前，郭敬明导演，范冰冰、吴亦凡等众多明星主演的《爵迹2》原定7月6日与《我不是药神》同天首映，后宣布由于“制作原因”，临时改档。

      动画电影《风语咒》原定7月13日上映，后悄无声息地改到7月20日，日前又改到8月3日上映。

      今年暑期档才刚刚开始，后面由于各种原因改档、撤档的影片可能还有很多。

   编辑：o

关键词： 新乌龙院 档期
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新乌龙院之笑闹江湖

新乌龙院之笑闹江湖 (2018)

-1.0

导演：朱延平

主演：吴孟达 宋小宝

朱延平

朱延平

Yen-Ping Chu

职业：导演 | 编剧 | 制作人 | 演员 | 选角导演 | 艺术指导 | 副导演/助理导演

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