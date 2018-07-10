2018-07-10 09:38:31 来源：Mtime时光网
编辑：o
导演：朱延平
主演：吴孟达 宋小宝
Yen-Ping Chu
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巖
1分钟前
爵迹2如果不撤档，票房绝对艳压药神。
纸斯芬克斯
24分钟前
到底是什么技术出了问题，说清楚啊！不是早就拍好了吗？之前没解决怎么过的审，怎么拿的龙标？
魅影迷踪
32分钟前
由此可见，撤档都是烂片
天晴了_
37分钟前
药神威武 让这些牛鬼蛇神吓得四处逃窜
yuyuedamao
把观众当傻子，还什么“技术原因”“制作原因”。以后直接说“因为不能说的秘密，所以撤档“得了。
cq
39分钟前
能不能卢旺达不骂 爵迹 你厉害你拍。电影好不好要给时间啊，
cq39分钟前
能不能不骂 爵迹
大炮·wang5分钟前
连话都讲不清楚，爵迹粉丝都是哪类人群显而易见。
暗黑魔灵天使
49分钟前
还挺识相的，几个烂片都知难而退了
9576
52分钟前
药神太牛逼了，我先溜了
Mi·hao
1小时前
由于技术原因、制作原因，已笑喷2333
bofu
撤回姥姥家
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