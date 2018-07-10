时光网讯
电影《大轰炸》
今日曝光一批角色海报，刘烨
、布鲁斯·威利斯
、宋承宪
、陈伟霆
等十二位演员以不同视角集体亮相，除空军战士外的其他主演角色首次公开。海报中众人虽头顶皆被阴云覆盖，但英雄之锐气不减，人民抗争之精神不倒，让人对他们身上发生的故事充满好奇。
自《大轰炸》
接连发布海报、特辑以来，刘烨、宋承宪、陈伟霆、谢霆锋组成的“空军四勇士”形象备受观众喜爱，既表达了对航空先烈的缅怀之情，同时又歌颂了飞行勇士们向死而生对和平向往的精神意志！此次发布的十二张角色海报，不但阵容强势，更加入了好莱坞动作大咖布鲁斯·威利斯，金马影帝范伟等实力演员，令观众期待值飙升。
在今日曝光的角色海报中，每一位角色都视角独特，刘烨饰演的薛杠头眉头受伤，身穿皮夹克蹲落在战机机翼上亮相，纵使黑云压顶，眼神依然坚定。从蓄势待发的飞行员队列中只见布鲁斯·威利斯神情肃穆，目光中传递出对战士们的祝福和关怀。范伟饰演的崔三叔，其造型尽管在预告片中只有一瞥，但在海报中透露了更多的信息，一身老百姓的普通着装，怀抱鸟笼，但笼中鸟已放飞，神情哀伤，目光注视着远方。
《大轰炸》
是一部表现极端苦难下中国人骨子里的抗争精神的电影，最大特点之一是在于它视角的选择，为了将小人物的乐观生活表达的更为真实，在电影的拍摄过程中，对于演员的表演、甚至镜头的使用都进行了周密的前期策划。
导演萧锋坦言：“我们不是一味的去选择那些高大全的英雄形象，演员们也不都是演绎领袖人物，他们就是一帮普通的空军勇士，一名仁义勇敢的战地记者，还有一群热血不屈的城中百姓，影片都是通过这些大时代下小人物的视角切入，展现硝烟弥漫战火纷飞中的抗争事迹，传承先贤的不屈精神。”
编辑：隐饮