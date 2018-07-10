《大轰炸》人物海报十二连发，刘烨、宋承宪、布鲁斯·威利斯、范伟等主演全阵容亮相。海报中众人虽头顶皆被阴云覆盖，但英雄之锐气不减。









在今日曝光的角色海报中，每一位角色都视角独特，刘烨饰演的薛杠头眉头受伤，身穿皮夹克蹲落在战机机翼上亮相，纵使黑云压顶，眼神依然坚定。从蓄势待发的飞行员队列中只见布鲁斯·威利斯神情肃穆，目光中传递出对战士们的祝福和关怀。范伟饰演的崔三叔，其造型尽管在预告片中只有一瞥，但在海报中透露了更多的信息，一身老百姓的普通着装，怀抱鸟笼，但笼中鸟已放飞，神情哀伤，目光注视着远方。









导演萧锋坦言：“我们不是一味的去选择那些高大全的英雄形象，演员们也不都是演绎领袖人物，他们就是一帮普通的空军勇士，一名仁义勇敢的战地记者，还有一群热血不屈的城中百姓，影片都是通过这些大时代下小人物的视角切入，展现硝烟弥漫战火纷飞中的抗争事迹，传承先贤的不屈精神。”





编辑：隐饮